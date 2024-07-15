За последние 6 месяцев на «Детскую горячую линию Азербайджана» поступило 851 обращение

На «Детскую горячую линию Азербайджана», основной целью которой является предоставление социальной, психологической и юридической поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, с января по июнь 2024 года поступило 851 обращение. 335 обращений было связано с юридическими вопросами, 195 запросов касались психологических проблем, 120 обращений затрагивали социальные вопросы, 68 запросов поступило на тему образования и 18 обращений были связаны со здравоохранением. 115 обращений касались других сфер.

77 запросов поступило от самих несовершеннолетних детей, а 719 — от взрослых, обратившихся в сервис от их имени. Еще 55 обращений было осуществлено анонимно. 393 звонков были первичными, а 458 заявок было зарегистрировано повторно.

Целевая группа сервиса «Детская горячая линия Азербайджана» включает не только детей в возрасте до 18 лет. В службу могут обратиться все граждане, имеющие отношение к их проблемам. Специалисты службы занимаются рассмотрением обращений и обеспечивают их переадресацию в соответствующие учреждения, оказывая круглосуточную поддержку детям по широкому спектру вопросов от повседневных до серьезных проблем, таких как домашнее насилие и буллинг, регулярно проводя образовательные мероприятия.

Следует отметить, что с момента создания сервиса с 2010 году на горячую линию поступило более 72,8 тысяч обращений.

В службу «Детская Горячая Линия» можно обратиться в любое время дня по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте ([email protected]), через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии (www.childhelpline.az), а также посредством мобильного приложения «ushaqqaynarxetti».