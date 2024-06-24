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25 июня, 2024
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Xiaomi представила холодильник в «стеклянном» корпусе

Xiaomi

Каталог бытовой техники компании Xiaomi пополнился новой моделью холодильника MIJIA Fresh Storage 439L Cross Ice Crystal White. Передняя панель новинки имеет стеклянную поверхность — это белое художественное стекло толщиной 3,2 мм. Панель устойчива к появлению царапин и отталкивает масляные пятна. Кроме того, холодильник имеет сверхмалую глубину — всего 60 см (без учета дверей).

Несмотря на компактную глубину, общий объем холодильника достигает 439 л, из которых 260 л приходятся на холодильную камеру, а 154 л – на морозильную. Предусмотрен отдел для мамы и ребенка объемом 25 л. Для удобства хранения различных продуктов внутри имеется 18 отсеков.

В холодильнике предусмотрена система отвода тепла спереди корпуса, что обеспечивает его бесперебойную работу в нише кухонной мебели, предотвращая перегрев. Реализована технология циркуляции воздуха с 360-градусным охлаждением для обеспечения быстрого и равномерного охлаждения продуктов.

По заявлению Xiaomi, холодильник способен заморозить 7 кг продуктов за 12 часов благодаря инверторному компрессору и вентилятору с переменной частотой вращения. Габариты составляют 825x680x2030 мм при весе в 86 кг. Для управления функциями можно использовать мобильное приложение MIJIA или голосового ассистента XiaoAi.

Цена новинки Xiaomi в Китае составляет $551.

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