Представлен доступный смартфон OnePlus Nord CE4 Lite

Компания OnePlus представила смартфон среднего ценового сегмента Nord CE4 Lite. Аппарат будет выпускаться в двух версиях: для глобального рынка и для Индии. Разница в версиях только в емкости аккумуляторов.

В обоих версиях OnePlus Nord CE4 Lite получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. Используется 6 нм процессор Snapdragon 695, 2021 года выпуска, с поддержкой 5G. Объемы памяти: 8 Gb оперативной LPDDR4X, 128/256 Gb постоянной UFS 2.2. Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.95”, f/1.8, OIS) и 2 Мп (макро, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры 16 Мп (f/2.4). Все камеры снимают видео 1080p@30fps.

Глобальная версия Nord CE4 Lite оснащена аккумулятором емкостью 5110 мА·ч. Индийская версия получила аккумулятор емкостью почти на 10% больше — 5500 мА·ч. Оба варианта поставляются с зарядным устройством мощностью 80 Вт. Есть поддержка реверсивной зарядки мощностью 5 Вт.

OnePlus Nord CE4 Lite также получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C 2.0, слот для карт памяти microSD, 3,5-мм аудиоразъем и стереодинамики с поддержкой режима Ultra Volume Mode, увеличивающего громкость устройства на 300%. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Есть защита от пыли и воды по стандарту IP54. Габариты составляют 162,9 x 75,6 x 8,1 мм, вес – 191 гр. Аппарат работает под управлением Android 14 с оболочкой OxygenOS 14.

Смартфон будет предложен в цветах корпуса: Super Silver (серебряный), Mega Blue (синий), а также в эксклюзивном цвете для индийского рынка — Ultra Orange (оранжевом). В Европе предзаказы уже открылись. OnePlus Nord CE4 Lite будет доступен в одной конфигурации 8/256 Gb по цене €330. Открытые продажи начнутся с 1 июля. В Индии смартфон поступит в продажу 27 июня. Цена стартует с $251.