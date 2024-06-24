Rolls-Royce анонсировал мобильный ядерный микрореактор мощностью до 10 МВт

Компания Rolls-Royce анонсировала микрореактор нового поколения — разработка может кардинально изменить подход к производству энергии. Согласно информации, микрореакторы, как и малые модульные реакторы (SMR), используют передовые ядерные технологии, являясь частью «ядерного портфеля» Rolls-Royce. Но эти системы будут использоваться для разных задач.

The Rolls-Royce Micro-Reactor will provide reliable, autonomous energy solutions to multiple markets. Providing zero-emission power, our advanced nuclear technologies support many global Net Zero targets, solving energy dependence across many industries. https://t.co/rVosZQjvW3 pic.twitter.com/4y76v8EGC7 — Rolls-Royce (@RollsRoyce) June 21, 2024

Новые микрореакторы Rolls-Royce способны обеспечивать мощность от 1 до 10 МВт, а благодаря своей компактности станут мобильным источником питания. Система поместится всего в нескольких транспортных контейнерах. Компания сравнивает свой переносной ядерный микрореактор нового поколения с малым модульным реактором мощностью 0,5 ГВт, работающим на статичной площадке размером примерно с два футбольных поля.

«Микрореактор Rolls-Royce имеет высокую удельную мощность, что означает, что он может надежно, гибко и устойчиво поддерживать широкий спектр эксплуатационных требований, обеспечивая необходимую мощность и тепло. Важно отметить, что микрореактор легко масштабируется, чтобы его можно было легко транспортировать по железной дороге, по морю и даже в космос, что делает его универсальным и надежным источником энергии для множества применений. В микрореакторе используется безопасное топливо. Внутри его активной зоны каждая частица урана окружена множеством защитных слоев, что позволяет ему выдерживать даже самые экстремальные условия», — отмечает Rolls-Royce.

Компания предлагает четыре сценария применения своей разработки: оборонный, гражданский, промышленный и космический. Кроме того, микрореактор может быть использован для центров обработки данных искусственного интеллекта, которые потребляют большое количество энергии.