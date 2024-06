Rolls-Royce анонсировал мобильный ядерный микрореактор мощностью до 10 МВт

Компания Rolls-Royce анонсировала микрореактор нового поколения — разработка может кардинально изменить подход к производству энергии. Согласно информации, микрореакторы, как и малые модульные реакторы (SMR), используют передовые ядерные технологии, являясь частью «ядерного портфеля» Rolls-Royce. Но эти системы будут использоваться для разных задач.

The Rolls-Royce Micro-Reactor will provide reliable, autonomous energy solutions to multiple markets. Providing zero-emission power, our advanced nuclear technologies support many global Net Zero targets, solving energy dependence across many industries. https://t.co/rVosZQjvW3 pic.twitter.com/4y76v8EGC7

— Rolls-Royce (@RollsRoyce) June 21, 2024