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25 июня, 2024
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Rolls-Royce анонсировал мобильный ядерный микрореактор мощностью до 10 МВт

Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce анонсировала микрореактор нового поколения — разработка может кардинально изменить подход к производству энергии. Согласно информации, микрореакторы, как и малые модульные реакторы (SMR), используют передовые ядерные технологии, являясь частью «ядерного портфеля» Rolls-Royce. Но эти системы будут использоваться для разных задач.

Новые микрореакторы Rolls-Royce способны обеспечивать мощность от 1 до 10 МВт, а благодаря своей компактности станут мобильным источником питания. Система поместится всего в нескольких транспортных контейнерах. Компания сравнивает свой переносной ядерный микрореактор нового поколения с малым модульным реактором мощностью 0,5 ГВт, работающим на статичной площадке размером примерно с два футбольных поля.

Rolls-Royce

«Микрореактор Rolls-Royce имеет высокую удельную мощность, что означает, что он может надежно, гибко и устойчиво поддерживать широкий спектр эксплуатационных требований, обеспечивая необходимую мощность и тепло. Важно отметить, что микрореактор легко масштабируется, чтобы его можно было легко транспортировать по железной дороге, по морю и даже в космос, что делает его универсальным и надежным источником энергии для множества применений. В микрореакторе используется безопасное топливо. Внутри его активной зоны каждая частица урана окружена множеством защитных слоев, что позволяет ему выдерживать даже самые экстремальные условия», — отмечает Rolls-Royce.

Компания предлагает четыре сценария применения своей разработки: оборонный, гражданский, промышленный и космический. Кроме того, микрореактор может быть использован для центров обработки данных искусственного интеллекта, которые потребляют большое количество энергии.

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