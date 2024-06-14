Началась регистрация на чемпионат по ораторскому искусству на азербайджанском языке при поддержке Nar

В целях внесения вклада в развитие азербайджанского языка «Академия дикции» объявляет очередной чемпионат по ораторскому искусству под названием «Расскажи историю на родном языке». Чемпионат, который будет проводиться в четвертый раз, призван предоставить молодежи полезную платформу для демонстрации своих ораторских навыков и самовыражения на родном языке.

Ораторский чемпионат «Расскажи историю на родном языке», который продлится три месяца при основной поддержке Nar, обеспечит комплексную ораторскую подготовку участников и создаст им условия для развития коммуникативных навыков. Подробную информацию об условиях конкурса вы можете прочитать по этой ссылке .