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14 июня, 2024
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Началась регистрация на чемпионат по ораторскому искусству на азербайджанском языке при поддержке Nar

Nar

В целях внесения вклада в развитие азербайджанского языка «Академия дикции» объявляет очередной чемпионат по ораторскому искусству под названием «Расскажи историю на родном языке». Чемпионат, который будет проводиться в четвертый раз, призван предоставить молодежи полезную платформу для демонстрации своих ораторских навыков и самовыражения на родном языке.

Ораторский чемпионат «Расскажи историю на родном языке», который продлится три месяца при основной поддержке Nar, обеспечит комплексную ораторскую подготовку участников и создаст им условия для развития коммуникативных навыков. Подробную информацию об условиях конкурса вы можете прочитать по этой ссылке.

Nar активно способствует сохранению и популяризации азербайджанской культуры, поддерживая проекты, направленные на развитие нашего родного языка, и в то же время предоставляет возможность следующему поколению преуспеть в общении и самовыражении. Подробную информацию о проектах, реализуемых мобильным оператором в сфере корпоративной социальной ответственности, вы можете получить на странице nar.az.

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