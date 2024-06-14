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15 июня, 2024
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TCL выпустил кнопочный складной телефон за $79

TCL FLIP 3

Компания TCL выпустила бюджетный телефон FLIP 3, выполненный в форм-формате раскладушки. Диагональ основного дисплея составляет 3,2 дюйма при разрешении 240×320 пикселей. Внешний экран — 1,77 дюймовый, он используется для вывода информации о времени и дате, текущих уведомлений и другой нужной информации.

TCL FLIP 3

TCL FLIP 3 построен на базе четырехъядерного процессора Qualcomm QM215. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, емкость встроенной – 16 Gb, есть возможность расширения до 512 Gb с помощью карты microSD.

TCL FLIP 3

На задней панели находится 5 Мп, дополненная вспышкой. Аккумулятор емкостью 1850 мАч обеспечивает до 17 дней работы в режиме ожидания или до 10,5 ч в режиме разговора.

Телефон работает на KaiOS 3.1 и оснащен поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 4.2, портом USB Type-C и аудиоразъемом 3,5 мм. Есть клавиатура с крупными клавишами, двойной микрофон с шумоподавлением и функцией HD Voice.

TCL FLIP 3 уже поступил в продажу по цене $79.

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