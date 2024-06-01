В Telegram стали доступны сообщения с анимированными эффектами, глобальный поиск по хештегам и другие нововведения

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. В новой версии можно отправлять сообщения с анимированными эффектами, размещать подписи над фотографиями и видео, использовать глобальные хештеги для поиска сообщений из публичных чатов, скрывать фрагменты текста с помощью сворачиваемых цитат и многое другое.

Сообщения с анимированными эффектами

В личные чаты теперь можно отправлять сообщения с анимированными эффектами. Всем пользователям доступны 6 бесплатных эффектов, а подписка Telegram Premium открывает доступ к сотням анимаций, включая все эффекты из премиальных стикеров.

Подписи над медиафайлами

Теперь подписи можно размещать над фотографиями или видео. Чтобы изменить расположение текста, надо выбрать один или несколько медиафайлов в меню вложений, добавить в поле ввода подпись, затем нажать и удерживать кнопку отправки. В появившемся меню выбрать опцию «Перенести подпись наверх».

Быстрые действия с номерами телефонов

При удержании номера телефона будет открываться новое меню быстрого доступа, с помощью которого можно отправить сообщение, позвонить или добавить номер в контакты.

Глобальный поиск по хештегам

При нажатии на хештег в любом чате можно увидеть не только поиск по всем похожим тегам канала, но и глобальный в других публичных каналах. Глобальный поиск по хештегам работает только для сообщений из крупных публичных каналов. В личных сообщениях искаться тег не будет.

Сворачиваемые цитаты

Не так давно в мессенджере появилась возможность добавлять цитаты в текст. Теперь можно делать свои сообщения более компактными, оформляя фрагменты текста в виде сворачиваемых цитат. При желании читатель сможет развернуть и прочесть цитату.

Красочные звонки на macOS

Динамические фоны и анимации для голосовых и видеозвонков из приложений для Android и iOS стали доступны в приложении для macOS. Звонки с компьютера стали еще красочнее и при этом потребляют меньше ресурсов, чем раньше.