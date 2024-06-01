Опубликована статистика рынка GPU для ПК за первый квартал 2024 года

Аналитики компании Jon Peddie Research опубликовали данные рынка графических процессоров для ПК по итогам первого квартала. Общее количество поставок GPU составило 70 млн. единиц, что соответствует росту на 33% в годовом выражении. Это второй по величине годовой рост за два с половиной десятка лет статистики. Аналитики прогнозируют темп роста отгрузок ускорителей на 3,6% в 2024–2026 годах, а к концу прогнозируемого периода их рыночное количество может достигнуть почти 3 млрд. единиц.

Согласно результатам исследования, в сравнении с тем же периодом прошлого года общая ситуация на рынке изменилась. Компания AMD нарастила свои позиции, в то время как ее конкуренты немного их сдали.

По итогам первого квартала лидирует Intel с долей 66%, что на 2% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в расчет аналитики принимали все GPU, а Intel очень давно почти все свои процессоры наделяет графическим ядром. Доля Nvidia упала с 19% до 18%, а доля графических процессоров AMD выросла до 16% против 13% за тот же период 2023 года.