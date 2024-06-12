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13 июня, 2024
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В iOS 18 появятся запись и расшифровка звонков

iOS 18

В новой операционной системе iOS 18 для iPhone появится полезная функция, которая позволит записывать и расшифровывать телефонные звонки при помощи ИИ Apple Intelligence.

Apple сообщает, что все участники разговора в автоматическом режиме будут оповещены о том, что началась запись. ИИ сможет расшифровать звонок и показать его в виде текста или сделать выжимку самой важной информации. Пока заявлена поддержка английского, испанского, немецкого, французского, японского, китайского и португальского языков.

Предполагается, что новая функция облегчит журналистам и другим пользователям запись и расшифровку своих разговоров, одновременно информируя об этом собеседника.

Пользователи также смогут записать и расшифровать аудио в приложении Notes с помощью ИИ-системы Apple Intelligence.

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