Обновленная версия Siri получит мощный ИИ Intelligence

На WWDC 2024 компания Apple представила собственный ИИ под названием Intelligence, который будет встроен в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia этой осенью. На базе этой технологии будет работать обновленная Siri. Apple отмечает, что новая версия Siri «сильно поумнела» и обещает быть более естественной в общении и полезной в повседневных задачах.

Интерфейс Siri получил визуальный редизайн, теперь при его активации появляется мягкая подсветка. Ответы Siri также станут более подробными и информативными, они будут отображаться в новом формате интерактивных карточек с дополнительным мультимедийным контентом.

Теперь ассистент умеет взаимодействовать с разными функциями приложений, понимать сложные запросы, учитывающие использование нескольких приложений, а также брать во внимание контекст предыдущих запросов. Например, если спросить про погоду в каком-то месте, можно потом попросить создать напоминание поехать туда, но не уточняя, куда именно. Кроме того, благодаря улучшенным алгоритмам обработки естественного языка, Siri сможет находить ответы и выполнять действия в случаях, недоступных в предыдущих версиях.

Еще одно важное нововведение — интеграция Siri с приложениями и контентом на экране устройства. Теперь голосовой помощник сможет видеть, что именно сейчас открыто на iPhone или iPad пользователя. Например, если человек заполняет какую-либо форму и ему требуется ввести номер водительского удостоверения, Siri автоматически найдет фотографию документа в фотопотоке и извлечет оттуда нужную информацию.

Для более тесной интеграции сторонних и собственных iOS-приложений с Siri появится функция генерации изображений App Intents. Например, если пользователь просматривает фотографию в приложении «Фото» и просит Siri отредактировать это изображение, голосовой помощник сам выполнит нужные настройки фильтров и эффектов, не переключая интерфейс в ручной режим. Или при общении с кем-то в iMessage можно поздравить собеседника с днем рождения, и система сгенерирует праздничное изображение человека, взяв за основу фото его профиля.

Также будет доступна генерация и обработка текста. В частности, можно сделать текст более официальным, отредактировать его или получить краткую выжимку с самыми важными моментами. Благодаря App Intents и улучшенному машинному обучению, Siri также сможет лучше консультировать по вопросам, связанным с продуктами Apple.

Появится новая функция генерации эмодзи под названием Genmoji, которая позволит пользователям создавать персонализированные смайлики по указанному описанию.

Кроме того, на презентации Apple анонсировала интеграцию с ChatGPT. Пользователи смогут получить доступ бесплатно, не создавая учетную запись, а подписчики на платные функции ChatGPT получат к ним доступ прямо в системе на устройстве.

Функции Apple Intelligence будут доступны на английском языке на iPhone 15 Pro/15 Pro Max и на Mac и iPad с процессорами M1 или новее.