Инновации в IT: прошлое, настоящее и будущее

В начале 2000-х годов информационные технологии вступили в новую эру с невероятной скоростью. Это время характеризовалось резким развитием интернета, мобильных технологий и облачных вычислений. Также оно ознаменовалось появлением таких гигантов, как Google, Amazon и Facebook, которые стали драйверами цифровой трансформации. Однако, если мы сравним состояние IТ-индустрии начала XXI века с сегодняшним днем, то увидим, что эволюция была колоссальной. Сегодня информационные технологии не просто поддерживают бизнес-процессы, а стали его ключевой составляющей. От развития беспилотных автомобилей до облачных вычислений и искусственного интеллекта — IT проникает во все сферы жизни.

Согласно данным от Information Technology & Innovation Foundation за 2023 год, инвестиции в IT достигли новых высот. Рост интереса к обработке данных является одним из наиболее заметных трендов. Организации все больше понимают ценность данных и активно внедряют инновационные методы их анализа для принятия более обоснованных решений. В контексте глобальных тенденций, важно обратить внимание на состояние IT и у нас в стране. В Азербайджане, согласно Global Innovation Index 2023, также наблюдается значительный прогресс. Это в том числе связано с улучшением инфраструктуры связи и развитием цифровой экономики. Так, в 2019 году наша компания успешно реализовала решение по разработке и внедрению аналитической системы (Business Intelligence — BI) и корпоративных хранилищ данных (Data Warehouse — DWH) в Pasha Bank, а в начале этого года стала победителем тендера по внедрению аналогичной системы в Центре инноваций и снабжения при Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики.

Одним из ключевых трендов в IT на 2024 год является расширение использования искусственного интеллекта. Эта технология перестала быть чем-то абстрактным и стала неотъемлемой частью многих решений, от автоматизации бизнес-процессов до создания персонализированных продуктов и услуг. Еще одним важным направлением является кибербезопасность. На этой проблематике я бы хотел остановиться более подробно.

Виды современных угроз

С ростом объемов данных и переходом к цифровым платформам защита информации становится приоритетом. Киберугрозы становятся все более изощренными, что требует постоянного совершенствования методов защиты. Киберпреступники постоянно находят новые способы взлома систем, кражи данных и проведения кибератак. Они используют различные техники, включая фишинг, вредоносное программное обеспечение (Malware), атаки отказом в обслуживании (DDoS), программы-вымогатели (ransomware) и т.д.

Программы-вымогатели — это вредоносные программы, которые захватывают управление над компьютером или сетью, шифруют данные и требуют выкуп за их разблокировку. Этот вид кибератак становится все более распространенным и утонченным, что создает серьезные проблемы для жертв. Программы-вымогатели часто распространяются через фишинговые электронные письма, вредоносные веб-сайты или эксплуатируют уязвимости в программном обеспечении. Они могут атаковывать как отдельные компьютеры, так и целые корпоративные сети, причиняя серьезный ущерб бизнесу и частным лицам.

Также мошенники развивают и совершенствуют техники социальной инженерии. В нечистоплотных руках искусство манипуляции людьми с целью получения конфиденциальной информации или выполнения определенных действий порой достигает своеобразного совершенства. Одной из распространенных техник социальной инженерии является фишинг — отправка поддельных электронных писем или сообщений, которые выглядят как легитимные запросы от банков, частных компаний или государственных учреждений. Жертв убеждают предоставить свои логины, пароли, номера кредитных карт или другие конфиденциальные данные, что позволяет мошенникам получить доступ к их счетам или украсть личную информацию.

«Противоядием» может стать развитие и внедрение продвинутых технологий, таких как машинное обучение и искусственный интеллект для обнаружения и предотвращения кибератак, а также развертывание проактивных мониторинговых систем, которые способны обнаружить аномальное поведение и отреагировать на него до того, как возникнут серьезные проблемы. И специалисты ULTRA Technologies обладают всеми необходимыми навыками и опытом для решения подобных проблем.

Часто пользователи становятся слабым звеном в цепи кибербезопасности из-за своей недостаточной осведомленности о потенциальных угрозах и методах защиты. Поэтому образовательные программы и кампании по повышению осведомленности, направленные на обучение пользователей безопасному поведению в Сети, распознаванию фишинговых атак и обработку конфиденциальной информации, помогут нивелировать эти угрозы.

С ростом числа подключенных устройств IoT возникает еще одна угроза кибербезопасности, поскольку многие из них имеют слабые меры защиты. Именно поэтому одной из задач институтов по стандартизации в ближайшем будущем будет являться разработка и внедрение стандартов безопасности для устройств IoT, включая шифрование данных, аутентификацию устройств и регулярные обновления программного обеспечения для закрытия уязвимостей.

Если же говорить о экосистеме внутри организаций, то недостаточно гибкие или слабо управляемые системы доступа могут привести к несанкционированным действиям внутри периметра компании. Решить эти угрозы поможет внедрение строгих стратегий управления доступом, таких как двухфакторная аутентификация, управление привилегиями и регулярный аудит доступа для выявления аномалий.

Как обеспечить собственную безопасность в цифровом мире

К сожалению, очень часто актуальная информация о киберугрозах остается скрытой, так как многие компании и государственные учреждения не обнародуют данные о кибератаках и прочих инцидентах безопасности. Поэтому взаимное содействие в развитии механизмов обмена информацией о киберугрозах и реализации совместных усилий в борьбе с киберпреступностью на международном и национальном уровнях становится очень важной частью стратегии защиты. В целом же, эффективная кибербезопасность требует комплексного подхода, который включает в себя технологии, образование, сотрудничество и стратегическое управление. В будущем, с развитием таких технологий, как квантовые вычисления и блокчейн, будут разработаны еще более совершенные методы защиты от киберпреступников.

IT способствуют прогрессу

С каждым днем объемы данных, создаваемых и накапливаемых компаниями, продолжают расти. Это создает необходимость в эффективных инструментах для их обработки и анализа. Уже сейчас технологии машинного обучения и глубокого обучения позволяют извлекать ценные знания из больших объемов данных, выявлять скрытые закономерности и делать точные прогнозы. А применение искусственного интеллекта становится все более распространенным в бизнесе, обеспечивая автоматизацию процессов, анализ данных и принятие решений. Искусственный интеллект позволит системам улучшить свою производительность с течением времени без явного программирования.

В период с 2024 по 2030 г.г. ожидается дальнейшее углубление и расширение технологических инноваций в IT. Прогресс в этой сфере будет связан с созданием более интеллектуальных систем, улучшением уровня кибербезопасности и развитием технологий обработки и анализа больших данных. В Азербайджане, учитывая стремительное развитие цифровой инфраструктуры и оказываемую государством поддержку инновационным проектам, можно ожидать дальнейшего роста IT-сектора и увеличения его вклада в экономику страны. Соответственно, предстоит и дальнейшее расширение сотрудничества между бизнесом, государством и образовательными учреждениями с целью подготовки и усиления кадрового потенциала в этой стратегически важной области.

Таким образом, IТ продолжают оставаться в центре внимания как глобальных корпораций, так и региональных игроков, а инновации в этой области продолжат менять наш мир в течение предстоящего десятилетия и далее.

Автор: Советник генерального директора компании ULTRA Technologies по инновационным решениям Руслан Романенко.