Samsung Odyssey OLED G8 (2024): первый игровой монитор компании с поддержкой ИИ

Компания Samsung Electronics на Computex 2024 представила линейку мониторов Odyssey OLED 2024 модельного года. В серию вошли две модели: OLED G8 (G80SD) и OLED G6 (G60SD). Оба монитора имеют сверхтонкий металлический корпус. Регулируемая высота и возможность наклона и поворота эргономичной подставки делает длительное пребывание за монитором более комфортным.

Odyssey OLED G8 – это первый игровой монитор Samsung с поддержкой искусственного интеллекта. Он получил процессор NQ8 AI Gen3, как в новейших 8K-телевизорах компании. Процессор позволяет увеличить разрешение до 4K при использовании Samsung Gaming Hub и встроенных приложений Smart TV для игр и развлечений. Монитор предлагает OLED-экран диагональю 32 дюйма с разрешением 4K UHD и поддержкой частоты 240 Hz. Цена составляет $1300.

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У модели Odyssey OLED G6 нет ИИ-процессора. Это 27-дюймовый монитор с панелью OLED разрешением 2560 х 1440 пикселей и кадровой частотой 360 Hz. Цена — $900.

Обе модели оснащены OLED Safeguard+ – новой запатентованной технологией защиты от выгорания собственной разработки компании. Технология AMD FreeSync Premium Pro синхронизирует работу графического процессора и панели дисплея для предотвращения прерывистости, задержек и разрыва изображения. Новая антибликовая технология Samsung OLED Glare Free5 гарантирует точность цветопередачи и уменьшение количества бликов, благодаря чему изображение остается четким и качественным даже при дневном свете.