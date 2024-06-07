Panasonic выпустил профессиональную цифровую камеру Lumix GH7

Компания Panasonic выпустила флагманскую цифровую камеру Lumix GH7, которая пришла на смену модели GH6. Новинка выполнена в компактном корпусе с активной системой охлаждения. Камера может предложить больше функций для профессиональной съемки видео по сравнению с предшественницей.

Panasonic Lumix GH7 оборудована CMOS-датчиком (Micro 4/3) разрешением 25,2 Мп с фазовым автофокусом, функцией обнаружения объекта в кадре и системой стабилизации изображения с улучшенным режимом Active I.S «High Mode» для плавной съемки при движении.

Камера поддерживает запись 5,7K-видео со скоростью 30 к/с в форматах ProRes raw HQ и ProRes 422 HQ, а также видео с открытым затвором: 5,7K при 60 к/с и 5,8K при 30 к/с. Были расширены возможности записи замедленного видео — 4K @ 120 fps и 1080p @ 300 fps (10 бит в обоих случаях).

При съемке в цветовом профиле V-log поддерживается 13 ступеней динамического диапазона. Кроме того, доступны профили Panasonic Real Time LUTs, которые ранее были эксклюзивом моделей Lumix S5 II и G9 II.

Есть возможность записи звука в 32-битном формате с плавающей запятой, что обеспечивает широкий диапазон частот и более насыщенный звук в сравнении с 24-битным форматом. Такой режим работы требует использования фирменного адаптера DMW-XLR2 и отдельного микрофона.

Цена Panasonic Lumix GH7 составляет $2199, комплект из адаптера DMW-XLR2 и микрофона стоит $499. Камера и комплект поступят в продажу в июле этого года.