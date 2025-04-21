QNAP NAS TS-464: производительность и надежность профессионального уровня для малого бизнеса

QNAP NAS TS-464 буквально создан для тех, кто мечтает отказаться от облачных платформ и перейти к собственному частному серверу. И это утверждение не является сюрпризом, так как QNAP на протяжении последних лет является новатором в этой отрасли, предоставляя самое передовое оборудование по соотношению цены, качества и функционала. TS-464 является не только показателем качественной эволюции NAS, но и представляет собой невероятно интересное устройство для обзора. Этот NAS, отмеченный многочисленными наградами IT-изданий и престижных специализированных выставок, разработан специально для малого бизнеса и домашних пользователей, которые активно работают с мультимедиа. Он обладает четырьмя отсеками для дисков, обеспечивает быструю передачу данных и непревзойденный уровень безопасности, а также предоставляет отличный набор портов ввода/вывода, включая пару 2.5GbE портов Ethernet, четыре порта USB и видеовыход HDMI.

Основные характеристики QNAP NAS TS-464:

Процессор: четырехъядерный Intel Celeron N5095 с 4 потоками (максимальная частота 2,9 ГГц).

Оперативная память: 8 ГБ DDR4 (поддерживается до 16 ГБ DDR4).

Сетевые возможности: два порта 2.5GbE; слот PCIe Gen 3 для подключения карт расширения 5GbE или 10GbE.

Порты: два порта USB 2.0 (480 Мбит/с), два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и порт HDMI с поддержкой передачи видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Отсеки для дисков: SATA HDD/SSD с поддержкой RAID; M.2 NVMe SSD.

Плюсы:

Компактная конструкция корпуса при большом потенциале.

Один из самых продвинутых NAS с четырьмя отсеками на рынке SMB.

Возможность установки до 16 ГБ оперативной памяти.

Лицензии на подключение 8 камер.

Антивирус, брандмауэр, VPN-клиент, средство удаления вредоносных программ, сетевой менеджер и инструмент Security Advisor в комплекте.

Инструменты для контейнеров/виртуальных машин.

Четыре порта USB, два из которых со скоростью 10 Гбит/с.

Богатый каталог приложений.

Минусы:

Слот PCIe — PCIe 3х2, а отсеки M.2 SSD — PCIe 3х1, что, вероятно, связано с ограничениями процессора).

Комплектация и дизайн

В коробке с NAS TS-464 вы найдете руководство по настройке, подробную информацию о трехлетней гарантии и о возможности продления ее до 5 лет, винты и запасные салазки для дисков, кабель Ethernet Cat 5e и внешний блок питания мощностью 90 Вт. И это хорошо, так как наличие внешнего блока питания, который является вторым самым чувствительным элементом NAS после дисков, снимает массу проблем, которые может нести возможный выход из строя встроенного блока питания. Энергопотребление этого блока питания заявлено на уровне 11,3 Вт в режиме ожидания и 25,98 Вт в активном режиме при полностью заполненной системе. В целом, аксессуары, входящие в комплект с TS-464, довольно стандартны и их вполне достаточно для запуска и работы системы, конечно, не включая HDD/SSD-носители, которые приобретаются отдельно, исходя из ваших финансовых возможностей и предпочтений.

Корпус TS-464 изготовлен в основном из пластика, который покрывает внутреннюю металлическую раму. Хотя система использует съемную конструкцию лотка, она также оснащена запираемой и сдвигаемой передней панелью. Многим очень понравится сочетание медно-золотистой и черной цветовой схем. Корпус на первый взгляд удивительно компактен и кажется меньше, чем у других NAS на четыре диска, но это потому, что в TS-464 он более глубокий. Что касается охлаждения, то у TS-464 меньше вентиляционных отверстий по бокам корпуса, чем у большинства устройств этого класса, но это компенсируется тем, что их большая часть расположена по бокам и снизу под каждым из отсеков для хранения. Все эти вентиляционные отверстия предназначены для того, чтобы пользователи могли беспроблемно работать с системой в режиме 24/7.

На передней панели TS-464 отсутствует ЖК-панель, как у более крупных корпоративных NAS в портфолио QNAP, но здесь используется несколько светодиодов, которые обозначают активность системы, состояние сети, активность копирования и резервирования данных. Также есть отдельные светодиодные индикаторы у отсеков для жестких дисков. Следует отметить, что внутренние отсеки для твердотельных накопителей M.2 имеют собственные светодиоды, которые видны только внутри корпуса. Но действительно приятным дополнением к конструкции NAS TS-464 является то, что специальная кнопка на передней панели позволяет одним нажатием осуществлять резервное копирование на накопитель, подключенный к портам USB 3.2 Gen 2, один из которых также расположен спереди. Благодаря этому вместо потенциальной скорости резервного копирования около 500 МБ/с, вы можете получить до 1000 МБ/с без входа в графический интерфейс или использования автоматизированного расписания. Такая скорость очень понравится тем, кто делает резервное копирование значительных объемов данных из внутреннего массива RAID или осуществляет резервное копирование ежедневных фото- или видеопроектов большого объема.

Сняв переднюю панель, вы найдете четыре отсека для дисков SATA. Не обязательно, чтобы TS-464 был полностью заполнен, так как систему можно развернуть всего с одним диском, но те преимущества, которые дает использование нескольких дисков в конфигурации RAID, означают, что лучше на старте подключить по крайней мере два диска. Также стоит отметить, что система имеет встроенный модуль памяти, на котором хранятся операционная система QTS 5, приложения и службы, но он предназначен для облегчения установки QTS на основной диск. И соответственно как и в случае с операционной системой Windows, QNAP QTS будет быстрее работать на SSD-накопителе.

Лотки внутри TS-464 сделаны из прочного пластика, снижающего шум от работы HDD, и предназначены для установки дисков без винтов, но также оснащены отверстиями для винтов с резиновыми шайбами в точках их крепления. Диски подключаются с помощью двух разъемов для подачи питания и передачи данных, поэтому здесь нет лишних проводов. Внутри корпуса вы можете получить доступ к слотам памяти SODIMM и отсекам для SSD-накопителей M.2 NVMe. При том, что корпус внутри кажется довольно насыщенным, для дисков обеспечен максимально возможный доступ к потоку воздуха. Во время тестов в основных лотках мы использовали два HDD Seagate Exos 7E10 объемом 8 ТБ каждый и два SSD накопителя Kingston OCP0S31024Q-A0 емкостью 1 ТБ каждый, а также два новейших SSD-накопителя M.2 NVMe Kingston DC2000B емкостью 960 ГБ каждый, любезно предоставленных компанией Techpro DC — официальным дистрибьютором QNAP и Kingston в Азербайджане и странах региона. Именно такая конфигурация позволила оценить возможности инструмента QTier, о котором мы расскажем ниже.

На задней части TS-464 расположен вентилятор размером 120 мм, способный автоматически регулировать свою работу, увеличивая или уменьшая обороты по мере того, как система становится горячее или холоднее при длительной работе. Скорость вращения лопастей вентилятора при необходимости также можно отрегулировать вручную, например, если вам необходимо снизить шум или вы знаете, что фактор, который увеличил скорость их вращения, будет временным. Но мы все-таки рекомендуем использовать этот вентилятор в автоматическом режиме, поскольку работоспособность системы серьезно зависит от того, как он будет прогонять воздух через значительное количество внутренних компонентов.

Коммуникационные возможности и порты

NAS TS-464 получил два порта 2.5GbE. Сегодня этот стандарт уже практически стал доминирующим на рынке клиентского оборудования, придя на смену 1GbE. Его можно встретить на большинстве маршрутизаторов полупрофессионального или среднего класса. Даже интернет-провайдеры все чаще предоставляют пользователям маршрутизаторы с портами 2,5GbE. Кроме того, стоит помнить, что вы можете объединить эти два порта или сбалансировать нагрузку на них, добившись масштабирования пропускной способности с 250-270 Мбит/с до 500-540 Мбит/с. Кроме того, вы также можете подключить адаптеры QNAP QNA-UC5G1T к портам USB, чтобы добавить дополнительные сетевые порты и увеличить пропускную способность до 5GbE. И это самый простой способ, не говоря о возможностях увеличения скорости посредством подключения двухпортовой карты расширения QXG-10G2T-X710 в слот PCIe Gen 3, что позволит увеличить пропускную способность до 20GbE за счет функции транкинга портов.

Еще одной особенностью TS-464 является наличие порта HDMI 2.0, обеспечивающего разрешение до 4K при частоте 60 кадров в секунду. Он позволяет подключать монитор или телевизор и обеспечивать доступ к полностью независимому графическому интерфейсу, а не просто передавать зеркальное отображение графического интерфейса веб-браузера, что стало возможным благодаря приложению HybridDesk Station. Этот впечатляющий инструмент позволит вам наслаждаться мультимедиа, не вставая с дивана, развертывать приложения, настраивать автономную систему наблюдения, запускать виртуальную машину локально и многое другое. Приложениями и службами через HDMI можно управлять несколькими способами, которые варьируются от приобретаемого отдельно пульта дистанционного управления или управления по Wi-Fi с вашего смартфона с помощью интеллектуального приложения QNAP QRemote до стандартной периферии вроде клавиатуры или мыши, подключенных к порту USB. Это, наряду с поддержкой многих других периферийных устройств с интерфейсом USB, включая динамики, контроллеры и веб-камеры, означает, что поддерживаемые TS-464 с помощью HDMI приложения могут весьма разнообразными.

Наряду с расположенным на передней панели портом USB 3.2 Gen 2, TS-464 также имеет дополнительные порты на задней панели. Здесь есть разъем для замка Kensington, еще один порт USB 3.2 Gen 2, а также два порта USB 2.0, которые можно использовать для подключения нетребовательной к скорости периферии. Тем не менее, так как TS-464 можно расширить на 2, 4, 6, 8 и 12 дисков, используя корпуса расширения хранилища серии TL и TR, портов USB 3.2 в целом могло бы быть больше. Еще одна особенность TS-464 — это слот PCIe Gen 3 (что означает пропускную способность в 2000 МБ/с), о возможностях которого в вопросах расширения мы уже упоминали выше. Кроме сетевых карт расширения, слот PCIe можно использовать для установки адаптера Wi-Fi 6 QXP-W6-AX200 или двух твердотельных накопителей NVMe, размещенных на карте расширения QNAP QM2-2P-344A. В целом, придраться к доступным портам и разъемам на QNAP NAS TS-464 очень сложно, особенно на фоне цены устройства, возможностей подключения, расширяемости и возможностей по модернизации. И это действительно впечатляет!

Внутри корпуса QNAP NAS TS-464

Чтобы получить доступ к внутренней части TS-464, вам нужно открутить три задних винта и сдвинуть боковую панель. Вам откроется доступ к большой корзине для хранения жестких дисков SATA и возможность более подробно рассмотреть ключевые компоненты NAS. На системной плате находится процессор Intel Celeron N5095, который сегодня сложно сравнивать с актуальными линейками процессоров, но, тем не менее, это одно из самых распространенных решений на NAS такого уровня, которое вполне справляется со своими обязанностями. Процессор расположен под большим черным радиатором. Установка вентилятора на процессор в подобном устройстве просто не имела бы смысла, так как он находился бы прямо на одной линии с основным вентилятором охлаждения. Процессор имеет четырехъядерную архитектуру с тактовой частотой 2,0 ГГц на ядро, которая может быть увеличена до 2,9 ГГц, а также получил встроенную графику, способную обрабатывать видеоконтент в формате до 4K, и встроенный 256-битный механизм шифрования Intel AES-NI.

Процессор также позволил QNAP добиться достаточно хорошей пропускной способности шины PCIe, чтобы включить в этот NAS два слота для SSD-накопителей M.2 NVMe. Хорошая новость заключается и в том, что эти слоты можно использовать не только для кэширования чтения/записи. Кэширование SSD обеспечивает ряд преимуществ для RAID-массива жестких дисков. Кстати, TS-464 поддерживает конфигурации JBOD, Single, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10. Например, пространство SSD-накопителя используется либо для более быстрой записи файлов в систему в качестве основной области записи перед перемещением данных, либо для увеличения скорости доступа к часто запрашиваемым файлам на NAS. При том, что TS-464 поддерживает кэширование SSD в этих вопросах, он также поддерживает их использование в QNAP QTier. Это похоже на кэширование, но в QTier доступные HDD- и SSD-накопители объединяются в одну область хранения. QTier интеллектуально периодически перемещает файлы на соответствующие носители, анализируя периодичность доступа к ним и частоту запросов. Наконец, если вы хотите, то можете использовать отсеки NVMe SSD просто для быстрого доступа и увеличения производительности пула хранения и собственных томов. Эти два отсека, плюс четыре отсека для жестких дисков, плюс добавление карты расширения QNAP QM2-2P-344A означают, что TS-464 имеет огромный потенциал. Но даже если не задумываться о всех этих возможностях, то по умолчанию TS-464 поддерживает емкость хранилища до 72 ТБ за счет установки четырех 3,5-дюймовых жестких дисков по 24 ТБ в RAID 5. А подключив модуль расширения хранилища QNAP TL-D1600S, вы можете добавить к TS-464 еще двенадцать жестких дисков, чтобы получить до 330 ТБ дискового пространства. Весь вопрос заключается лишь в том, как далеко вы захотите зайти.

TS-464 оснащен двумя слотами SODIMM, которые поддерживают установку до 16 ГБ (по 8 ГБ на слот) оперативной память DDR4 2666 МГц. При этом система поставляется с 8 ГБ памяти, что уже является надежной базой для начала использования системы, однако, если вы собираетесь управлять сотнями файловых ресурсов одновременно, использовать TS-464 в качестве основного центра системы видеонаблюдения и NVR или являетесь пользователем виртуальных машин и контейнеров, то возможность легкого увеличения объема оперативной памяти до 16 ГБ будет чрезвычайно полезна в дальнейшем. Этот же объем памяти будет весьма кстати, если вы планируете использовать продвинутые методы управления хранилищем, например, дедупликацию, крупномасштабные базы данных с большим количеством файлов или подключение на скорости 10GbE в устойчивом режиме.

То, что находится в корпусе TS-464 — это лучший пример NAS для полупрофессиональных пользователей и небольших предприятий. Производителю удалось создать идеально сбалансированное устройство, предлагающее множество путей обновления и масштабирования в течение всего срока службы, не говоря уже о том, что даже сразу после распаковки этот NAS предоставляет широкий спектр опций, наилучшим образом соответствующих вашим требованиям к хранению данных и сетевым возможностям. А теперь давайте поговорим о программном обеспечении, включенном в TS-464.

Программное обеспечение и сервисы

Вместе с аппаратным обеспечением NAS TS-464 вы также получаете полный пакет программного обеспечения и услуг операционной системы QNAP QTS, которая еще в версии 5.1 получила модуль искусственного интеллекта Hailo-8, а в версии 5.2 обзавелась обновленным Центром безопасности, который активно отслеживает и анализирует не только состояние самого NAS, но также необычную файловую активность и потенциальные угрозы безопасности, предлагая вам принять мгновенные меры, исключающие вероятную потерю данных. Это полноценная операционная система, похожая по дизайну и представлению на ChromeOS от Google, которая запускает сотни приложений, служб и функций, а также поставляется со многими мобильными и настольными клиентскими приложениями, позволяющими взаимодействовать с данными на вашем NAS гораздо более индивидуальным образом. Такие функции, как общее управление хранилищем, доступ к нему, резервное копирование, а также многочисленные средства для создания уникальной системы хранения с использованием RAID, многоэтапного резервного копирования, подключения к облачным объектам и то, как это представляется конечным пользователям, в QTS невероятно многогранны. Это может привести к ситуации, в которой начинающий пользователь будет немного ошеломлен, но нельзя сказать, что QNAP не предоставляет все необходимые инструменты. Их просто слишком много в представлении конечного пользователя. Кроме того, TS-464 поддерживает QuTS hero — операционную систему на базе файловой системы ZFS от QNAP, обеспечивающую сквозную целостность данных, защиту WORM, сокращение объема данных (встроенная дедупликация, сжатие и уплотнение данных) и многое другое. Следует упомянуть и о возможностях управления NAS (с помощью приложения Qmanager) и доступа к файлам (с помощью приложения Qfile Pro) посредством смартфона.

Наряду с этим, программное обеспечение NAS TS-464, также включает многофункциональные домашние и бизнес-приложения, в числе которых:

HBS (Hybrid Backup Sync) реализует эффективные задания локального, удаленного и облачного резервного копирования;

Block-based Snapshots упрощает защиту и восстановление данных и эффективно снижает угрозу от программ-вымогателей;

HybridMount предоставляет шлюзы облачных хранилищ, которые объединяют частные и общедоступные облачные хранилища и обеспечивают локальное кэширование;

Virtualization Station и Container Station позволяют использовать удобные приложения виртуализации;

QVR Elite помогает развернуть передовую интеллектуальную систему наблюдения.

В качестве инструментов для борьбы с киберугрозами, помимо функций, заложенных в саму операционную систему, TS-464 предлагает управление аутентификацией, QVPN (с поддержкой WireGuard), средство удаления вредоносных программ и рекомендации по обеспечению безопасности. Домашним пользователям также понравится широкий спектр мультимедийных приложений и возможности, которые TS-464 предлагает с широким набором инструментов для обработки фотографий, музыки и видео в специальном графическом интерфейсе для каждого типа носителя. Мультимедийная консоль QNAP предоставляет единый графический интерфейс, который можно использовать для работы с внутренними настройками всех ваших отдельных медиаприложений. QNAP также обеспечивает распознавание фотографий с помощью искусственного интеллекта, что позволяет проводить интеллектуальный поиск людей и объектов на фотографиях даже 10-летней давности. И для этого не требуется подключение к интернету, поскольку искусственный интеллект встроен в систему. Этот NAS также поддерживает широкий спектр сторонних мультимедийных инструментов, таких как Plex, Emby, Twinky и другие.

Инструменты, предназначенные для малого, среднего или даже корпоративного бизнеса, могут варьироваться от развертывания нескольких виртуальных машин на многих платформах до выделенного инструмента по развертыванию контейнеров. Наконец, для использования в целях видеонаблюдения TS-464 поставляется с решением QVR Pro (и с лицензиями на 8 камер), которое представляет собой платформу видеонаблюдения бизнес-класса, развернутую непосредственно на NAS. Эта платформа имеет собственный графический интерфейс, который поддерживает тысячи моделей IP-камер, а также включает программное обеспечение с отображением многокамерной трансляции, интеллектуальными оповещениями, функциями искусственного интеллекта, несколькими клиентскими инструментами для мобильных и настольных клиентов, интеграцией сторонних инструментов управления системой и т.д. Вы даже можете подключить локальные USB-камеры непосредственно к вашему NAS TS-464. Как вы видите, список программного обеспечения, которое поставляется с TS-464, довольно разнообразен, но еще больше вы сможете найти в фирменном магазине приложений QNAP.

Первоначальная настройка QNAP TS-464

После распаковки NAS прикрепите диски к салазкам и вставьте их в передние отсеки. Затем, подключив кабель Ethernet и кабель питания, включите устройство. Подождав, когда система загрузится и NAS получит адрес через DHCP, можно начать процесс настройки. Первоначальная настройка QNAP TS-464 довольно проста. Установите QFinder Pro на свой компьютер, и он автоматически обнаружит устройство в вашей сети. Дважды щелкните по обнаруженному устройству, и мастер установки предложит вам выполнить ряд шагов по созданию новой учетной записи и установке операционной системы на устройство. После завершения вы попадете в интерфейс QTS, где сможете настроить диски. Настройка тома хранилища — это чрезвычайно простой процесс, который также выполняется мастером установки. Сначала процесс создает пул хранилища, а затем, после завершения этого процесса, вы сами создаете тома, которые будут находиться в этом пуле. Наконец, вы создаете общие папки, которые используют хранилище из тома. Это дает вам гибкость в назначении различных параметров различным томам, например, шифрования.

После входа в систему нажмите на значок «Storage & Snapshots» на рабочем столе и следуйте инструкциям. Сначала вас спросят, хотите ли вы включить Qtier — функцию, используемую в системах с разными типами дисков. Как мы говорили выше, Qtier анализирует использование данных и перемещает часто используемые файлы на более быстрый диск (например, SSD), а менее активные данные перемещаются на более емкие и медленные диски. Затем выберите диски, которые вы хотите включить в пул. Если используются четыре диска, то можно выбрать их все и больше никогда об этом не вспоминать. Если вы хотите использовать моментальные снимки, то можете настроить, сколько места должно быть зарезервировано для управления ими. Окончательно проверьте настройки, прежде чем нажать кнопку «Create», а затем дождитесь создания пула.

Пройдясь по меню, вы можете создать один или несколько томов в пуле. Начните с выбора, хотите ли вы «толстый» том (в этом случае место для хранения выделяется немедленно) или «тонкий» том (место выделяется по мере необходимости). Подумайте о том, как вы собираетесь использовать устройство NAS. Если вам нужен только один том, то «толстый» том — правильный выбор, но, если вы планируете иметь несколько томов, использование «тонкого» тома может быть предпочтительнее, поскольку вы сможете избыточно выделить хранилище. Недостатком использования «тонкого» тома является то, что вам придется больше управлять пространством хранения вручную, а производительность может пострадать по мере выделения большего пространства. На следующем экране задайте имя и емкость тома, а также нужно ли его шифровать. Задать шифрование также можно и на уровне папки. Наконец, определите расписание создания моментальных снимков, чтобы можно было обезопасить себя от любых вредоносных атак или случайных ошибок, а затем создайте том.

Последний шаг в подготовке хранилища — создание общих папок, которые можно экспортировать на устройства в вашей сети. Как при создании пула и тома хранения, удобный мастер настройки проведет вас через все процессы. Просто присвойте папке имя, выберите, к какому тому ее следует применить, предоставьте доступ всем пользователям, которые должны иметь возможность ее видеть, выберите, какие дополнительные параметры вас интересуют, если они есть, и нажмите «Finish». Все, ваш NAS готов к работе!

Вердикт

QNAP NAS TS-464 является следующим шагом для пользователей, которые устали от того, что их руки связаны подписками на облачные сервисы от Google, OneDrive и DropBox, и которые ищут решение для создания собственного гибкого и полнофункционального сервера для хранения и работы с растущими массивами данных. Высокоскоростные сетевые соединения, встроенное перекодирование видео в формате 4K и множество портов, включая HDMI, делают этот NAS отличным выбором для малого и среднего бизнеса, а также для домашних пользователей, которым требуется сетевое решение для хранения данных с мощными мультимедийными возможностями.

TS-464 прост в развертывании и управлении, предлагает большой каталог приложений и зарекомендовал себя как достойный представитель данного сегмента в вопросах скорости передачи данных. Если вы ищете систему, которая обеспечит вам доступ к своим данным в любое время, в любом уголке планеты и с любого устройства, то выбор очевиден. А приобрести QNAP NAS TS-464 в Баку вы можете в магазинах iComp.az и Bestel.az.