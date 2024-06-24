Xiaomi выпустила светильник в виде окна на потолке

Компания Xiaomi выпустила потолочный светильник для офисов Yeelight A10 Blue Sky Panel Light, который напоминает самое обычное окно с имитацией голубого неба после дождя.

Светильник оснащен технологией прямого излучения света, позволяющей добиться равномерного светового потока с отсутствием эффекта затемнения. Световой поток панели составляет 1300 лм, индекс цветопередачи — Re95, цветовая температура – до 6500 К, а номинальная мощность равна 40 Вт. Размеры светильника — 600 × 300 × 46,2 мм, вес — около 2,1 кг.

Пользователи могут менять подсветку и цветовую температуру при помощи приложения Xiaomi Mijia, а также голосовых помощников XiaoAi и Apple Siri.

Цена новинки в Китае составляет около $138.