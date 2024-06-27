spot_img
28 июня, 2024
ДомойТехнологииАвтомобилиПроизводитель электрических суперкаров Rimac запустит беспилотное такси Verne

Производитель электрических суперкаров Rimac запустит беспилотное такси Verne

Rimac Verne

Хорватская компания Rimac Automobili, известная как разработчик электрического гиперкара Nevera и совладелец марки Bugatti, объявила о планах запустить в 2026 году в Хорватии сервис роботакси на автомобилях собственной разработки.

Rimac Verne

Основатель компании Мате Римац (Mate Rimac) рассказал, что его мотивация при создании роботакси заключается в трансформации городского транспорта, вдохновленного провидческими романами Жюля Верна. Причем это транспортное средство должно дополнять существующие системы общественного транспорта, а не конкурировать с ними. Возглавит новое направление друг основателя Rimac Марко Пейкович (Marko Pejković), а должность главного дизайнера получит Адриано Мудри (Adriano Mudri), дизайнер суперкара Nevera.

Rimac Verne

Rimac работает над технологиями автономного вождения еще с 2017 года, а в 2021 году компания получила от Евросоюза субсидии на €200 млн. для разработки роботакси в рамках программы восстановления Хорватии.

Роботакси Verne будет воплощать спортивный стиль купе, рассчитанный преимущественно на одного или двух пассажиров. Он получит электрическую силовую установку и систему автопилота 4-го уровня (отсутствие рулевого колеса и педалей). Также будут отсутствовать стеклоочистители и зеркала бокового обзора в целях улучшения аэродинамических характеристик. В автомобиле будет использоваться продвинутая технология автоматизированного вождения компании Mobileye, объединяющая камеры, радар и лидар.

43-дюймовый дисплей займет почти всю плоскость приборной панели автомобиля и предложит виджеты для навигации, мультимедиа, управления элементами салона и информирования о погоде. Будут установлены 17 динамиков аудиосистемы с поддержкой Dolby Atmos. Кроме того, пассажиры могут настраивать атмосферу внутри такси при помощи мобильного приложения. В число таких возможностей входит настройка окружающего освещения, регулировка температуры в салоне и выбор ароматов. Материалы интерьера роботакси Verne подобраны таким образом, чтобы выдержать регулярное использование, сохраняя при этом эстетику премиум-класса.

Сервис роботакси Verne будет запущен в хорватском Загребе в 2026 году. Позже он начнет работать еще в 11 городах Великобритании, Германии, других странах Европы и Ближнего Востока. В каждом из них будут построены центры обслуживания под названием Motherships. Еще 30 городов по всему миру также ведут переговоры о приобретении автономных такси.

Предыдущая статья
Toshiba представила HDD серии MG10-D вместимостью до 10 Tb
Следующая статья
Приложение ChatGPT стало доступно всем пользователям Mac
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,033ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.