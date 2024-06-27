Производитель электрических суперкаров Rimac запустит беспилотное такси Verne

Хорватская компания Rimac Automobili, известная как разработчик электрического гиперкара Nevera и совладелец марки Bugatti, объявила о планах запустить в 2026 году в Хорватии сервис роботакси на автомобилях собственной разработки.

Основатель компании Мате Римац (Mate Rimac) рассказал, что его мотивация при создании роботакси заключается в трансформации городского транспорта, вдохновленного провидческими романами Жюля Верна. Причем это транспортное средство должно дополнять существующие системы общественного транспорта, а не конкурировать с ними. Возглавит новое направление друг основателя Rimac Марко Пейкович (Marko Pejković), а должность главного дизайнера получит Адриано Мудри (Adriano Mudri), дизайнер суперкара Nevera.

Rimac работает над технологиями автономного вождения еще с 2017 года, а в 2021 году компания получила от Евросоюза субсидии на €200 млн. для разработки роботакси в рамках программы восстановления Хорватии.

Роботакси Verne будет воплощать спортивный стиль купе, рассчитанный преимущественно на одного или двух пассажиров. Он получит электрическую силовую установку и систему автопилота 4-го уровня (отсутствие рулевого колеса и педалей). Также будут отсутствовать стеклоочистители и зеркала бокового обзора в целях улучшения аэродинамических характеристик. В автомобиле будет использоваться продвинутая технология автоматизированного вождения компании Mobileye, объединяющая камеры, радар и лидар.

43-дюймовый дисплей займет почти всю плоскость приборной панели автомобиля и предложит виджеты для навигации, мультимедиа, управления элементами салона и информирования о погоде. Будут установлены 17 динамиков аудиосистемы с поддержкой Dolby Atmos. Кроме того, пассажиры могут настраивать атмосферу внутри такси при помощи мобильного приложения. В число таких возможностей входит настройка окружающего освещения, регулировка температуры в салоне и выбор ароматов. Материалы интерьера роботакси Verne подобраны таким образом, чтобы выдержать регулярное использование, сохраняя при этом эстетику премиум-класса.

Сервис роботакси Verne будет запущен в хорватском Загребе в 2026 году. Позже он начнет работать еще в 11 городах Великобритании, Германии, других странах Европы и Ближнего Востока. В каждом из них будут построены центры обслуживания под названием Motherships. Еще 30 городов по всему миру также ведут переговоры о приобретении автономных такси.