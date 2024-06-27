Toshiba представила HDD серии MG10-D вместимостью до 10 Tb

Компания Toshiba представила HDD линейки MG10-D, ориентированные на корпоративный сектор. Накопители выполнены по технологии традиционной магнитной записи (CMR).

В серию входят варианты с интерфейсом SATA-3 и SAS-3. Вместимость HDD составляет 2, 4, 6, 8 и 10 Tb, а для SATA-модификации также доступна модель на 1 Tb. Устройства имеют типоразмер LFF, а конструкция включает пять пластин. Частота вращения шпинделя составляет 7200 об/мин. Диски рассчитаны на работу в круглосуточном режиме.

Скорость передачи данных — до 268 МиБ/с, энергопотребление в режиме простоя — до 5,74 Вт. Объем буфера составляет 512 Mb. MTTF/MTBF (средняя наработка на отказ) достигает 2 млн. часов.

Доступна опциональная поддержка шифрования SED (Self-Encrypting Device) и функция безопасного удаления информации SIE (Sanitize Instant Erase). Накопители подходят для таких задач, как аналитика данных, видеонаблюдение, бизнес-приложения и пр.

Поставки HDD начнутся в третьем квартале этого года.