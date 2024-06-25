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26 июня, 2024
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Google добавил ИИ-модель Gemini в Gmail

Gmail

Компания Google начала развертывание в веб-версии Gmail боковой панели Gemini, которая облегчит пользователям работу с электронной почтой. ИИ-помощник сможет суммировать цепочки писем и оказывать помощь в создании новых. При работе с почтой инструмент будет предлагать упреждающие подсказки, но ему также можно задавать вопросы в произвольной форме.

Система «создана с использованием самых мощных моделей Google», включая Gemini 1.5 Pro. Функция составления сводок на основе истории переписки доступна также в мобильном приложении Gmail.

Пока что эти нововведения будут доступны только платным пользователям Gemini. Чтобы воспользоваться ими, нужно быть клиентом Google Workspace с вариантами Gemini Business или Enterprise, Gemini Education или Education Premium. Доступ также получат подписчики Google One AI Premium.

ИИ-помощник может значительно облегчить решение рабочих задач, но полностью положиться на него не стоит. Он по-прежнему подвержен «галлюцинациям», поэтому перед отправкой каждого важного письма, которое помогал составить Gemini, нужно убедиться в адекватности его содержания.

В будущем функции Gemini появятся и в офисных веб-приложениях Google: в «Документах», «Таблицах», «Презентациях» и «Диске».

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