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7 июня, 2024
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Azercell представил AiCell на Бакинском Форуме искусственного интеллекта

Azercell

На Бакинском Форуме искусственного интеллекта, собравшем на своей площадке лидеров мнений и экспертов отрасли, активно обсуждался потенциал новых технологий в вопросах цифровой трансформации. Участники форума ознакомились с презентациями, посвященными новейшим трендам в области искусственного интеллекта, его текущим уровнем развития и перспективными областями, а также приняли участие в панельных дискуссиях и интерактивных семинарах.

Сабина Заманова, Директор Департамента Обслуживания Клиентов и Омниканального Управления компании Azercell, в своем выступлении затронула вопросы применения искусственного интеллекта в телекоммуникационной сфере и, в частности, его возможности в области прямого взаимодействия с клиентами. С.Заманова также предоставила информацию об AiCell — услуге Виртуального Ассистента на основе искусственного интеллекта. Участников форума особенно заинтересовала способность Виртуального Ассистента AiCell, предоставляющего широкий спектр услуг на родном языке, оперативно отвечать на множество запросов абонентов без необходимости их переадресации к операторам.

Azercell, придерживающийся стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», продолжает внедрять новые технологии для улучшения качества обслуживания абонентов.

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