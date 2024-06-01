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2 июня, 2024
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Azercell объявляет о старте проекта «Книжный клуб» в Международный день защиты детей

Azercell

«Azercell Telecom» при поддержке Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» и компании «S.E.N.S.U.M by Amapola» провел мероприятие для группы воспитанников детского дома №3 в возрасте от 6 до 10 лет. Проект, старт которого был приурочен к 1 июня — Международному дню защиты детей, включал тщательно разработанную программу, направленную на формирование культуры чтения, развитие речи и творческих способностей, а также на повышение интереса к образованию в целом.

Во время мероприятия специальный гость, ведущий Общественного телевидения и радио Фатех познакомил детей с произведениями Юсифа Везира Чеменземинли «Азиз» и Али Велиева «Письмо Эйваза».

Прочитанные книги были загружены в приложения «Bookmate» и «Litres». Программа также включала развивающие игры для детей. В завершение встречи представители Azercell раздали подарки воспитанникам учреждения социального обслуживания.

Отметим, что компания Azercell, придающая особое значение инициативам и проектам, направленным на сохранение культурного наследия, планирует реализовать ряд мероприятий в рамках проекта «Книжный клуб». Эта инициатива охватит аудиторию различных возрастных категорий. Кроме того, в рамках реализации проекта будут посещены детские дома в регионах Азербайджана.

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