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5 июня, 2024
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Micron представил память GDDR7 для видеокарт следующего поколения

Micron GDDR7

В рамках выставки Computex 2024 на Тайване американский производитель полупроводников Micron Technology представил видеопамять GDDR7. Компания подчеркивает, что новая память может найти применение не только в игровых видеокартах, но и в ускорителях вычислений, где пригодится и поддержка ECC, и возросшая до 32 Гбит/с пропускная способность.

Память GDDR7 поддерживает до четырех каналов передачи информации на одну упаковку, что в два раза больше по сравнению с GDDR6. Заявлено об улучшении соотношения производительности и энергопотребления на 50% в сравнении с GDDR6. При использовании чипов совместно с генеративными нейросетями пропускная способность возрастает на 33%, а время отклика сокращается на 20%. В частности, это заметно при генерации изображений через установленные на ПК нейросети. Пропускная способность по сравнению с GDDR6 увеличивается на 60% при использовании 384-разрядной шины памяти. Также заявлено 30-процентное увеличение fps при работе с растровой графикой или методом трассировки лучей в сравнении с GDDR6 и GDDR6X в разрешениях 1080p, 1440 и 4K.

Компания интегрировала в новые чипы четырехуровневую амплитудно-импульсную модуляцию (PAM4), что повысило производительность на 20% в сравнении с предшествующими стандартами. Компоновочно микросхемы GDDR7 также усовершенствовались по сравнению с GDDR6. Их высота сократилась с 1,2 до 1,1 мм, а переход на более мелкий шаг контактов позволяет увеличить их количество с 180 до 266 штук.

Вице-президент AMD Джон Макри сообщил, что компания ведет совместную работу с Micron в сфере игровых решений, но конкретных сроков выхода собственных продуктов с поддержкой GDDR7 не назвал. Серийные чипы памяти нового поколения будут доступны клиентам Micron во второй половине текущего года.

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