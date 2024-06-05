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5 июня, 2024
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Nar принял участие в мероприятии Немецко -Азербайджанской внешнеторговой палаты в качестве официального телекоммуникационного партнёра

Nar

Nar принял участие в мероприятии Немецко-Азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Азербайджан), состоявшемся 2 июня, в качестве официального телекоммуникационного партнера. В церемонии приняли участие представители частных компаний и государственных учреждений из различных отраслей, работающих в стране.

Мероприятие предоставило значительные возможности для налаживания связей, сотрудничества и обмена инновационными идеями. Для поддержки роста и эффективности малого и среднего бизнеса Nar продемонстрировал специально разработанные телекоммуникационные решения. Эти решения являются частью обязательств Nar предоставлять предприятиям экономически выгодные услуги.

Гуннар Панке, генеральный директор Nar, выступивший в качестве почетного гостя на мероприятии, подчеркнул свое удовлетворение сотрудничеством с AHK Азербайджан и сказал: “Мы формируем услуги в сфере телекоммуникаций  согласно различным потребностям, основываясь на нашу стратегию доступных цен. Наши услуги и продукты всегда делают общение ближе к нашим клиентам. Потому что Nar ближе всего к тебе”.

С 2012 года AHK Азербайджан предоставляет информацию и поддержку компаниям в области исследований рынка и бизнеса в качестве официального представительства немецкой экономики в Азербайджане. AHK Азербайджан, объединяющая более 180 компаний-членов, является сильнейшей экономической ассоциацией Европы в Азербайджане. Основной целью сотрудничества Nar с AHK Азербайджан является поддержка развития бизнес-среды страны.

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