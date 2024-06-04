MediaTek представил два новых процессора для флагманских Chromebook и smart-телевизоров

На проходящей выставке Computex 2024 компания MediaTek представила процессоры для премиальных Chromebook и smart-телевизоров: Kompanio 838 и Pentonic 800.

Kompanio 838 для флагманских Chromebook выполнен по 6-нм техпроцессу и имеет в свое составе восемь ядер: два Cortex-A78 (2,6 GHz) и шесть Cortex-A55 (2 GHz). Главной особенностью новинки является нейропроцессор NPU 650 с производительностью в 4 TOPS. Также в состав входит ISP Imagiq 7 для обработки изображения с двух камер одновременно и HDR-съемки.

Процессор поддерживает работу с памятью DDR4 и LPDDR4X. Аппаратное декодирование AVI гарантирует, что устройства смогут транслировать 4K-контент на двух экранах одновременно. Kompanio 838 поддерживает Wi-Fi 6/6E для оптимизированного подключения.

Pentonic 800 предназначенный для smart-телевизоров, smart-мониторов или коммерческих дисплеев, на 50% ускорит обработку искусственного интеллекта. Кроме того, он снижает потребление на 60%.

Процессор получил четыре ядра Cortex-A73 (1,8 GHz) и графику Mali-G57 MC1, которая поддерживает работу с 4K-мониторами при частоте обновления 120 Hz и максимальную частоту Hz 165 Гц (VRR). Поддерживаются технологии HDR10+, Dolby Vision, MEMC, апскейлинг AI-Super Resolution 3.0, шумоподавление AI Noise Reduction, преобразование SDR-изображение в HDR AI SDR-to-HDR, распознавание лиц и глубины изображения AI-Picture Object Scene Recognition 2.0+.

Также Pentonic 800 будет поддерживать декодирование видео в форматах HEVC, AV1, AVS3 High Profile и VVC. Из разъемов чип может работать с HDMI 2.1a (FRL), DisplayPort 1.4a (и eDP), USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Есть модем с поддержкой Wi-Fi 6, 6E или 7.