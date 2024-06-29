Платежный сервис E-PUL при поддержке Visa запустили стимулирующую кампанию по приему безналичных чаевых платформы NOCASH в сети ресторанов города Баку

Платежный сервис E-PUL при поддержке компании Visa совместно стартап компанией NOCASH анонсировали старт кампании по стимулированию приема безналичных чаевых в ресторанах города Баку. Каждый посетитель ресторана может оставить чаевые наведя камеру телефона на QR NOCASH предоставленного счета для оплаты, по оплатам чаевых по карте Visa официанту средства зачислятся на 10% больше оставленной суммы.

Платформа NOCASH — это инновационное мобильное приложение, предназначенное для удобной оплаты чаевых сотрудникам обслуживающего персонала через QR-коды. Приложение «NoCash» разработано с целью упрощения процесса оставления чаевых и обеспечения удобства для пользователей.

Кампания по стимулированию безналичных чаевых для обслуживающего персонала стартовала 24.06.2024 и продлится три месяца.

Список ресторанов, где можно воспользоваться услугой:

Компания «PaySis», являющаяся юридическим собственником платформы EPUL, была основана в августе 2014 года. EPUL предоставляет İT услуги в сфере платежей и осуществляет агрегаторские услуги, финансовые интеграции и др.

Для установки мобильного приложения EPUL перейдите по нижеуказанным ссылкам: