spot_img
29 июня, 2024
ДомойТелекомАкции и кампанииПлатежный сервис E-PUL при поддержке Visa запустили стимулирующую кампанию по приему безналичных...

Платежный сервис E-PUL при поддержке Visa запустили стимулирующую кампанию по приему безналичных чаевых платформы NOCASH в сети ресторанов города Баку

E-PUL

Платежный сервис E-PUL при поддержке компании Visa совместно стартап компанией NOCASH анонсировали старт кампании по стимулированию приема безналичных чаевых в ресторанах города Баку. Каждый посетитель ресторана может оставить чаевые наведя камеру телефона на QR NOCASH предоставленного счета для оплаты, по оплатам чаевых по карте Visa официанту средства зачислятся на 10% больше оставленной суммы.

Платформа NOCASH — это инновационное мобильное приложение, предназначенное для удобной оплаты чаевых сотрудникам обслуживающего персонала через QR-коды. Приложение «NoCash» разработано с целью упрощения процесса оставления чаевых и обеспечения удобства для пользователей.

Кампания по стимулированию безналичных чаевых для обслуживающего персонала стартовала 24.06.2024 и продлится три месяца.

Список ресторанов, где можно воспользоваться услугой:

Компания «PaySis», являющаяся юридическим собственником платформы EPUL, была основана в августе 2014 года. EPUL предоставляет İT услуги в сфере платежей и осуществляет агрегаторские услуги, финансовые интеграции и др.

Для установки мобильного приложения EPUL перейдите по нижеуказанным ссылкам:

 

Предыдущая статья
Bakcell представил свой новый магазин в Шуше
Следующая статья
Лучшие альтернативы Apple Watch
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,033ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.