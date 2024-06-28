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29 июня, 2024
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«Лаборатория Касперского» рассказала, почему может быть рискованно использовать USB-имитаторы компьютерной мыши

Kaspersky

На маркетплейсах стали популярными устройства-имитаторы движения мыши. Речь идёт о USB-аксессуарах для компьютеров, предназначенных для того, чтобы компьютер не уходил в режим сна и создавалась видимость работы сотрудника. Однако такие устройства могут представлять серьёзную угрозу для кибербезопасности устройств и данных как самих сотрудников, так и всей организации.

USB-устройства, включая имитаторы мыши, могут содержать различные киберугрозы. Это могут быть вирусы, программы-вымогатели, шифрующие данные и требующие выкуп за их разблокировку, а также шпионское ПО, которое собирает конфиденциальную информацию без ведома пользователя. С января по май 2024 года в России локальные угрозы (в них в том числе входит вредоносное ПО, которое передаётся посредством USB-накопителей) были обнаружены и заблокированы на устройствах 26% пользователей.

Описание имитатора мыши на популярном маркетплейсе

«Такие устройства, как USB-имитаторы мыши, могут стать инструментом в руках злоумышленников, стремящихся получить доступ к корпоративным цифровым сетям, — предупреждает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Корпоративным и индивидуальным пользователям не стоит подключать неизвестные USB-устройства к своим компьютерам. Организации должны проводить обучающие курсы по кибербезопасности для сотрудников, чтобы они знали о потенциальных угрозах, а также использовать надежные защитные решения».

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