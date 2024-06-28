«Лаборатория Касперского» рассказала, почему может быть рискованно использовать USB-имитаторы компьютерной мыши

На маркетплейсах стали популярными устройства-имитаторы движения мыши. Речь идёт о USB-аксессуарах для компьютеров, предназначенных для того, чтобы компьютер не уходил в режим сна и создавалась видимость работы сотрудника. Однако такие устройства могут представлять серьёзную угрозу для кибербезопасности устройств и данных как самих сотрудников, так и всей организации.

USB-устройства, включая имитаторы мыши, могут содержать различные киберугрозы. Это могут быть вирусы, программы-вымогатели, шифрующие данные и требующие выкуп за их разблокировку, а также шпионское ПО, которое собирает конфиденциальную информацию без ведома пользователя. С января по май 2024 года в России локальные угрозы (в них в том числе входит вредоносное ПО, которое передаётся посредством USB-накопителей) были обнаружены и заблокированы на устройствах 26% пользователей.