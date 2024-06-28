Представлен компактный электрокроссовер Hyundai Inster

Компания Hyundai расширила свою электрическую линейку компактным кроссовером Inster. Машина построена на базе бензинового паркетника Casper, который выпускается с 2021 года, и поступит в продажу на глобальный рынок в двух версиях.

Hyundai Inster во многом заимствует дизайн Casper, но различия есть: это обновленные бамперы, выбор из 15-дюймовых или 17-дюймовых колес, другие светодиодные пиксельные фары и фонари. Inster получился крупнее, габариты составляют 3825 х 1610 х 1575 мм при колесной базе 2580 мм. Он на 230 мм длиннее, чем Casper, а колесная база увеличена на 180 мм.

В салоне появился новый трехспицевый руль, но исчез привычный рычаг коробки передач, за управление трансмиссией отвечает миниатюрный селектор на рулевой колонке. Экраны у электромобиля крупнее – размер каждого дисплея составляет 10,25 дюймов. При этом Inster сохранил полный набор клавиш и рукояток, отвечающих, в том числе, за управление климат-контролем.

В зависимости от комплектации список оснащения может включать док-станцию для беспроводной зарядки смартфонов, 64-цветное внутреннее светодиодное освещение, подогрев передних сидений, люк и полный набор функций ADAS. Все сиденья можно сложить в ровный пол для отдыха или обустройства ночлега. Объем багажника варьируется от 280 до 351 литра в зависимости от положений задних сидений. Inster рассчитан на четверых, но в дальнейшем обещана пятиместная версия с задним диваном, привычно разделенным в пропорции 60:40.

Базовая модель Hyundai Inster получила электродвигатель на 97 л.с. и 147 Нм, а также аккумуляторную батарею емкостью 42 кВтч, которой хватит на более чем 300 км (цикл WLTP) без подзарядки. Старшая версия Long Range оснащена двигателем на 115 л.с. и большей аккумуляторной батареей емкостью 49 кВтч, что обеспечивает лучший в сегменте запас хода — 355 км. Чтобы восполнить заряд с 10 до 80% от терминала мощностью 120 кВт, потребуется 30 минут.

В продажу Hyundai Inster поступит этим летом. Первым рынком станет Южная Корея, после — Европа, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ориентировочная цена — от 22 тыс. евро.