Представлен Raspberry Pi 5 с новым мощным процессором и южным мостом

Компания Raspberry представила одноплатный компьютер Pi 5, спустя четыре года после выпуска Pi 4. Новое устройство стало первым решением на базе процессора с архитектурой собственной разработки.

В основе Raspberry Pi 5 лежит четырехъядерный 64-разрядный процессор Broadcom BCM2712 (Cortex-A76) с тактовой частотой 2,4 GHz, кеш-памятью L2 объемом 512 Kb на ядро и общим кэшем L3 на 2 Mb. Графическая подсистема нового компьютера — VideoCore VII с частотой GPU 800 MHz и поддержкой OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.2. По заявлению компании, обеспечивается почти втрое увеличение производительности и улучшение графических возможностей по сравнению с предшественником.

Raspberry Pi 5 — первое устройство в серии, в котором появился южный мост RP1, отвечающий за подключение периферии. По словам разработчиков, он «обеспечивает качественное улучшение производительности и функциональности периферийных устройств».

Компьютер получил два приемопередатчика MIPI c пропускной способностью 1,5 Гбит/с, что позволяет подключать две камеры или два дисплея. Также есть одна линия PCI Express 2.0, но потребуется дополнительный модуль HAT. Есть по два порта USB 2.0 и USB 3.0, RJ-45, два порта HDMI (поддерживаются дисплеи 4К 60 к/с) и слот для карт SD, питание через порт USB-C. Поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и Bluetooth Low Energy.

Цена версии с 4 Gb ОЗУ составляет $60, вариант с 8 Gb ОЗУ — $80. Ожидается, что Raspberry Pi 5 появится в продаже до конца октября.