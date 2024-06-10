В watchOS 11 появились тренировочная нагрузка, новое приложение Vitals и другие новшества

Компания Apple в рамках WWDC 2024 представила watchOS 11 для smart-часов. В актуальных моделях Apple Watch появятся несколько функций, полезных их владельцам.

Теперь система может автоматически подсчитывать тренировочную нагрузку пользователя. Появился новый показатель Training Load. Специальный алгоритм оценивает, насколько пользователь выложился на тренировке, по шкале от 1 до 10.

В watchOS 11 появилось новое приложение Vitals, где собрана информация о здоровье: пульсе, температуре тела и качестве сна. Есть возможность установки целевых результатов для колец активности по дням недели и возможность выбрать день без нагрузки.

Также появились интерактивные виджеты Live Activity, как на iPhone. Например, виджет Home позволяет быстро включать и выключать свет дома. Функция Smart Stack теперь предлагает приложение «Переводчик» или виджет с предстоящей погодой, когда сочтет, что эта информация необходима пользователю прямо сейчас. Появились новые обои: система сама определит, какие фото пользователя подходят для использования в циферблате Photos Face на основе эстетики и эмоций людей в кадре.

Стабильная версия watchOS 11 выйдет осенью.