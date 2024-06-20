Интеллектуальное видеонаблюдение с QNAP QVR Pro

Основная функция видеонаблюдения раньше ограничивалась лишь вопросами обеспечения безопасности. Но производители камер и программного обеспечения для видеонаблюдения за последние годы сделали большой шаг вперед. В сочетании с передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект и машинное обучение, компании теперь могут извлекать ценную информацию с помощью видеозаписей. Видеоаналитика в реальном времени, дополненная искусственным интеллектом, больше не является чем-то уникальным, становясь неотъемлемой частью бизнес-процессов вашего предприятия.

В отличие от традиционных NVR, решение для наблюдения QVR объединяет само хранилище видео NVR и инструменты для управления видеоконтентом VMS. Теперь вам не нужно объединять системы разных брендов или тратить огромные суммы денег на покупку камер с искусственным интеллектом для удовлетворения разнообразных потребностей видеонаблюдения. Комплексные решение для видеонаблюдения, объединяющие запись, анализ и управление, сочетают в себе все необходимое, предоставляя вам не только единую программную и аппаратную платформу, но и позволяя просто и удаленно управлять ею.

На фоне прочих предложений на рынке решение для интеллектуального наблюдения QNAP QVR является уникальным. Являясь экспертом в области хранения данных, QNAP предлагает сложные решения для удаленного и облачного резервного копирования, отвечающие усложняющимся правилам хранения видео. Система управления видеонаблюдением, разработанная QNAP, обеспечивает доступ к платформе разработки API, позволяющей интегрировать различные сервисы для удовлетворения спроса на различные индивидуальные решения. QNAP обладает 12 центрами обработки данных, которые предоставляют пользователям возможность облачного резервного копирования результатов видеонаблюдения, обеспечивая гибкое управление процессами архивирования. Также данное решение позволяет легко и в любое время масштабировать систему видеонаблюдения по мере вашего расширения бизнеса. Кроме того, QNAP QVR прекрасно подходит для использования несколькими администраторами. И, наконец, высокоэффективное оборудование QNAP позволяет выполнять идентификацию и поиск изображений с использованием моделей искусственного интеллекта без необходимости приобретать дорогие камеры с искусственным интеллектом.

Системы видеонаблюдения — это достаточно сложный программно-аппаратный комплекс, и QNAP предлагает, по сути, все его составляющие, за исключением IP-видеокамер. Но и это не проблема, так как список совместимости QVR Pro насчитывает свыше 8000 моделей видеокамер от более чем 190 брендов. Дело в том, что все NAS производителя, ориентированные на деловую сферу, позволяют разворачивать на них программную платформу QVR Pro. Это приложение превращает сетевой накопитель в NVR с поддержкой до 128 каналов IP-камер. Стоит отметить, что QVR Pro устанавливается в Центре приложений (App Center), после чего запускается и работает в изолированном контейнере, что исключает конфликты с другими приложениями QTS. Имеются в линейке решений QNAP и специализированные программно-аппаратные платформы видеонаблюдения QVP, которые отличаются лишь тем, что приложение QVR Pro на них уже предустановлено в заводских условиях. Кроме того, при покупке такого устройства отсутствует ограничение по воспроизведению записанного видео не более 14 дней, как в случае самостоятельного разворачивания QVR Pro на обычном сетевом хранилище QNAP.

В комплекс решений для видеонаблюдения от QNAP входят также клиентские приложения мониторинга и управления на любых платформах. Так программа QVR Pro Client устанавливается на компьютеры под управлением операционных систем Windows (32 и 64 разрядные), Mac и Ubuntu, а также на сетевые хранилища с HDMI-портами и приложением HD Station для полноценной и автономной работы. В мобильном приложении QVR Pro для iOS и Android, которое доступно в Google Play и App Store, можно переключаться между IP-камерами и различными раскладками, выбирать разрешение потока, использовать электронную карту и PTZ-управление, получать уведомления о событиях. Активировав интеллектуальный поиск QVR, работающий на базе искусственного интеллекта, вы сможете быстро найти важные кадры инцидентов с сотен камер и сотен часов видео с помощью QVR Pro Client. Помимо базового поиска по движению и поиска потерянного имущества или неизвестных объектов, интеллектуальный поиск с использованием искусственного интеллекта поддерживает поиск людей, цвета одежды, цвета автомобилей и номерных знаков. К тому же, интеллектуальный поиск с использованием искусственного интеллекта может выполнять анализ в фоновом режиме, не влияя на производительность вашей работы, а анализ часовых видеороликов занимает всего полторы минуты. После создания базы данных лиц QVR Pro Client может найти и воспроизвести все кадры с этими людьми на основе индексного ключа конкретных данных, имени и фотографий.

Входящий в состав комплексной системы видеонаблюдения центр управления QVR Center позволяет управлять до 256 серверами QVR Pro. А отдельно лицензируемые модули интеллектуального анализа видео позволяют распознавать лица, определять присутствие в кадре человека и выявлять открывающиеся двери. При этом все события протоколируются, а при необходимости активируется соответствующее извещение. Интересно, что функция QVR Smart Search с использованием технологии искусственного интеллекта проводит анализ записанного видео на том же сервере, что управляет видеонаблюдением, без снижения производительности. Доступны различные форматы вывода видео, в том числе технология Qdewarp для работы с объективами Fisheye и коррекции изображения, а также групповой поиск, настройка и управление IP камерами.

На выставке COMPUTEX TAIPEI 2024 компания QNAP объявила об упрощении управления видеонаблюдением благодаря усовершенствованию клиента QVR Pro. Теперь пользователи могут эффективно управлять приложениями распознавания лиц QVR Face и подсчета посетителей QVR Human через единый портал с интуитивным интерфейсом. Этот портал удовлетворяет все потребности наблюдения на одном или нескольких мониторах, включая стандартные дисплеи с соотношением сторон 16:9 и сверхширокие экраны с соотношением сторон 32:9. Помимо интеллектуального управления фотографиями QuMagie, которое автоматически классифицирует альбомы по людям, вещам и местам благодаря распознаванию изображений с помощью искусственного интеллекта, QNAP также стала пионером в технологии семантического поиска изображений с использованием искусственного интеллекта. Вместо поиска точных совпадений ключевых слов семантический поиск Qsirch позволяет пользователям экономить время, находя изображения с помощью более интуитивно понятного и точного поиска изображений.

В заключение отметим, что для корректного выбора конфигурации аппаратной платформы сетевого хранилища, на котором будет разворачиваться система видеонаблюдения, имеется онлайн-конфигуратор https://www.qnap.com/en-us/qvr-nas-selector/?. Если возникает необходимость создания системы видеонаблюдения с перспективой ее дальнейшего расширения либо наоборот, у компании нет долгосрочных планов по эксплуатации решения в его текущей конфигурации, можно воспользоваться системой лицензирования по подписке QVR Elite https://www.qnap.com/en/software/qvr-elite. Стоит иметь в виду, что эти лицензии приобретаются напрямую у производителя https://license.qnap.com/ и не доступны через партнерскую сеть.