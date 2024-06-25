Nike разработал «умные» кроссовки, которые умеют делать массаж

Компания Nike совместно с Hyperice, производителем приборов и оборудования для массажа как для профессиональных спортсменов, так и для любителей спорта, создала кроссовки, которые умеют делать массаж. В первую очередь обувь предназначена для спортсменов.

Внутри кроссовок под названием Nike x Hyperice имеется система воздушных камер Normatec. Они наполнены газом и снабжены нагревательными элементами. Питание осуществляется за счет аккумулятора, встроенного в подошву обуви. Заряжаются кроссовки с помощью кабеля USB-С.

В области пятки расположены четыре кнопки управления. С их помощью можно включать/выключать массаж, настраивать температуру и интенсивность массажа.

Спортсмены, которые протестировали Nike x Hyperice, сообщают, что их лодыжки, щиколотки и стопы чувствуют себя «свободнее и легче» после того, как они провели пару часов в кроссовках. Первая партия Nike x Hyperice уже отправлена баскетболистам для дальнейшего тестирования. Когда кроссовки поступят в продажу и по какой цене, пока неясно.