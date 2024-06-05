Corning представил защитное стекло Gorilla Glass 7i для смартфонов среднего уровня

Компания Corning четыре года назад стекло Gorilla Glass 7 под брендом Victus, которое предназначалось для защиты экранов премиальных устройств. В последнее время производители смартфонов все чаще применяют достаточно дорогие 10-битные и даже 12-битные OLED-дисплеи в моделях среднего класса. Для высококачественных дисплеев необходима хорошая защита. Учитывая потребности рынка, на Computex 2024 Corning представил новое стекло Gorilla Glass 7i для «бюджетных и средних устройств».

Corning заявляет, что Gorilla Glass 7i может выдерживать падения с высоты до 1 м на грубые поверхности, такие как асфальт, что в два раза превышает результат конкурентов. Новое защитное стекло в два раза более устойчиво к царапинам, чем конкурирующие стекла.

В 2016 году во время релиза Gorilla Glass 5 компания заявляла о том, что стекло выдерживает падение с высоты 1,6 м. Предвидя соответствующий вопрос аудитории, специалисты Corning уточнили, что размеры экранов в то время были меньше, а смартфоны — легче, поэтому сравнивать разные поколения стекол будет неправильным.

Первой компанией, которая представит смартфон с новой защитой, станет OPPO.