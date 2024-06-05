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5 июня, 2024
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Завершился хакатон «Techcell», проходивший при поддержке Azercell

Azercell UFAZ

Награждены победители хакатона, организованного в рамках сотрудничества Azercell и UFAZ.

Завершился хакатон «Techcell», организованный Азербайджано-Французским Университетом (UFAZ) при поддержке ООО «Azercell Telecom». Церемония награждения победителей состоялась в университете UFAZ.

Выступая на мероприятии, директор департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Диляра Гусейнова отметила значимость этого сотрудничества. «Azercell на протяжении всей своей деятельности поддерживает проекты, направленные на развитие знаний и навыков молодых талантов с инновационным мышлением. Особенно важна для нас подготовка нового поколения специалистов в области ИКТ и создание необходимых условий для их профессионального роста», — сказала Д. Гусейнова.

Исполняющая обязанности исполнительного директора UFAZ Латифа Насибова поздравила победителей и подчеркнула важность проведения подобных мероприятий для повышения интереса к инновациям и технологиям, а также содействия сотрудничеству среди студентов.

Согласно решению жюри, победителем хакатона в этом году стала команда студентов UFAZ под названием «Night Ops». Второе место было присуждено команде «Sentinels», представляющей Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН), а третье место — команде «Delusion» Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности. Командам, занявшим призовые места, были вручены денежные призы и ценные подарки.

Отметим, что для участия в конкурсе подали заявки 96 команд из 15 вузов страны, 30 из которых получили право принять участие в финале. Участники хакатона, проходившего 18 и 19 мая, работали в командах по три человека под руководством профессиональных менторов из Azercell и UFAZ. Они решали реальные задачи по программированию, охватывающие такие темы, как информационные технологии, кибербезопасность и мобильные сети.

Хакатон «Techcell» стал третьим по счету подобным мероприятием, реализованным в рамках сотрудничества Azercell и UFAZ.

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