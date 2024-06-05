Asus показал концептуальный ноутбук Dali с внешним цветным дисплеем E-Ink

На выставке Computex 2024 компания Asus показала концептуальный ноутбук Dali, созданный на основе игровой модели Zephyrus G14. Его особенностью стал цветной E-Ink экран, расположенный на внешней стороне крышки.

Внешний 12-дюймовый экран ноутбука с разрешением 1600×1200 пикселей может отображать 6 основных цветов (розовый, черный, красный, желтый, зеленый и синий) и различные оттенки на их основе. Экран на крышке ноутбука не сенсорный, поэтому исключены случаи ложных нажатий при открытии крышки. Настройка отображаемых элементов происходит на основном экране при включенном ноутбуке.

В составе концепт-модели цветной экран E-Ink выполняет декоративную функцию. Специальное приложение позволит выводить на него заранее подготовленные изображения или же картинки, сгенерированные нейросетью, примерно через 20 секунд после запроса. Обычно пользователи клеят стикеры на крышки ноутбуков, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. С помощью ноутбука Asus Dali покупать стикеры не придется, а менять их можно будет каждый день.

ПО для работы с дисплеем содержит всего три вкладки: Curated Designs (библиотека обоев на выбор), Manual Editing (ручное редактирование) и Tweakable Designs (ИИ-генератор картинок). Производитель отмечает, что дополнительный экран E-Ink не потребляет энергию при статичной картинке. Заряд расходуется только при динамичном изображении.