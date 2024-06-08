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9 июня, 2024
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Civilization VII выйдет в 2025 году

Sid Meier's Civilization VII

На презентации Summer Game Fest 2024 состоялся анонс Sid Meier’s Civilization VII. Релиз стратегии состоится в 2025 году на ПК и консолях. Страница игры уже появилась в Steam.

«Правьте, став одним из многих легендарных лидеров в мировой истории. Создавайте свою цивилизацию, расширяйте свою территорию, строя города и архитектурные чудеса, воюйте или сотрудничайте с цивилизациями-конкурентами ради процветания и исследуйте далекие уголки неизведанного мира. Сможете ли вы построить империю, которая выдержит испытание временем?», — говорится в описании игры.

Разработчики из Firaxis Games опубликовали небольшой кинематографический трейлер. Ролик демонстрирует разных исторических лидеров, сражающихся друг с другом. Больше подробностей появится к концу лета.

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