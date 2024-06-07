Названы победители премии Apple Design Awards 2024

Компания Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2024. Основные критерии выбора — выдающийся дизайн, технические достижения и инновации. Всего 7 было номинаций — в каждой по 2 победителя (одна игра и одно приложение).

«Восторг и веселье»

Приложение: Bears Gratitude. Это приложение для ведения дневника, которое помогает вспоминать позитивные моменты прошедшего дня. Цифровые персонажи (медведи и ленивцы) дарят атмосферу тепла и «вдохновляют на позитивные мысли».

Игра: NYT Games. Сборник игр от издания New York Times. Это казуальные игры с легким управлением, созданные просто для развлечения пользователя. В сборнике есть кроссворды, головоломки, ребусы и понятные аркады.

«Инклюзивность»

Приложение: oko. Это навигационное приложение, которое помогает людям с нарушениями зрения. По заверению разработчиков, оно упрощает передвижение от точки А до незнакомой точки Б, сообщая пользователю важную информацию о маршруте в реальном времени. Оповещение перехода работает за счет вибрации и звуковых сигналов.

Игра: Crayola Adventures. Приключенческая игра предлагает создавать собственных персонажей, например, выбрать способности, строение тела или цвет кожи, и исследовать различные виртуальные миры с помощью «творчества и воображения». Играть могут пользователи всех возрастов.

«Инновации»

Приложение: Procreate Dreams. Приложение для iPad позиционируется как инструмент для создания 2D-анимаций. Есть большая библиотека кистей и жестов. Программа предлагает разнообразные анимированные эффекты и множество настроек для аудио и видео. Поддерживается Apple Pencil.

Игра: Lost in play. Приключение о детском воображении, которое предлагает продуманные головоломки и захватывающий сюжет. Разработчик отмечает красочную рисованную графику, простое управление и затягивающий игровой процесс.

«Интерактивность»

Приложение Crouton. Напоминает поваренную книгу с рецептами, инструкциями по готовке и списком продуктов для покупки. Простой интерфейс позволяет сконцентрироваться на готовке, а не на экране.

Игра Rytmos. Головоломка с объемными пазлами. Каждый завершенный уровень добавляет новый элемент.

«Социальное влияние»

Приложение Gentler Streak Fitness Tracker. Помогает пользователю следить за здоровьем и настраивает на позитивный лад с помощью вдохновляющих напоминаний. Есть учет физической активности, качества сна и частоты пульса с помощью умных часов, а также ежемесячная сводка записанных показателей.

Игра The Wreck. Визуальная новелла предлагает погрузиться в историю Джунон, писательницы, которую внезапно вызвали в больницу. Ей предстоит пройти через испытания и сложные решения, которые повлияют на всю ее будущую жизнь.

«Графика и визуализация»

Приложение Rooms. С помощью программы можно создавать уютные 3D-комнаты с насыщенным интерьером, аудиоэффектами и успокаивающей атмосферой.

Игра Lies of P. Это переосмысление сказки «Пиноккио» в стиле Dark Souls для компьютеров Mac. Игроку предстоит управлять роботизированной марионеткой, созданной Джеппетто, которая должна пробраться через сгоревший город и найти своего отца.

«Пространственные вычисления»

Приложение djay pro. Это программа для Apple Vision Pro, в которой можно почувствовать себя диджеем за виртуальным пультом.

Игра BlackBox. Тоже создана для гарнитуры Apple. Пользователю нужно решать головоломки, передвигаясь по своему дому в реальной жизни. Проект наполнен множеством деталей и кучей пасхалок.