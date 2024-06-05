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5 июня, 2024
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Общенациональный ребрендинг Bakcell завершился мероприятием в Лачине

Bakcell

Bakcell недавно провела заключительную церемонию ребрендинга в Лачине, ранее отметив запуск своей новой идентичности бренда в семи городах страны. Инновациями и новыми продуктами, которые она представляет Азербайджану, компания Bakcell показывает свою приверженность всему населению страны.

Гости мероприятия приняли участие в инновационных и технологических мероприятиях и получили призы. Фокусом всего мероприятия был Арди, робот-гуманоид, олицетворяющий новую эру Bakcell. Гости приняли участие в творческой развлекательной программе, VR и скоростных играх, а также пообщались с Арди.

Компания Bakcell, которая своими идеями открыла новую эпоху, инвестирует по всему Азербайджану, особенно в родном Карабахе, и предлагает креативность, скорость и современные технологии в каждом регионе страны.

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