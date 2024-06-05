Asus обновила игровой ноутбук ROG Zephyrus G16

Компания Asus на Computex 2024 представила обновленную версию игрового ноутбука ROG Zephyrus G16. Модель 2024 года способна справиться как с рабочими задачами, так и с запуском требовательных игр.

Ноутбук предлагает 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.5K (2560 × 1600 пикселей), частотой обновления 240 Hz, скоростью отклика 0,2 мс и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Заявлена поддержка технологий Nvidia G-Sync и Dolby Vision, есть сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и Pantone Validated. Показатель точности цветопередачи на уровне DeltaE <1.

В основе Asus ROG Zephyrus G16 (GA605) лежит новейший 12-ядерный процессор Ryzen AI 9 HX 370 с частотой до 5,1 GHz на архитектуре Zen 5, оснащенный встроенным ИИ-движком (XDNA 2 NPU) с производительностью 50 TOPS. В составе процессора присутствует встроенная графика Radeon 890M с ИИ-производительностью 30 TOPS. Производитель предлагает дискретную видеокарту GeForce RTX 4070 (105 Вт) с ИИ-производительностью 321 TOPS. За охлаждение аппаратной платформы отвечает система ROG Intelligent Cooling с термоинтерфейсом из жидкого металла, тепловыми трубками и тремя вентиляторами Arc Flow второго поколения.

Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7500, в зависимости от конфигурации, составляет до 32 Gb, емкость накопителя — до 4 Tb (максимум два SSD с интерфейсом PCIe 4.0 по 2 Tb каждый). Емкость аккумулятора — 90 Втч. Набор интерфейсов включает модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 4 Type-C, HDMI 2.1, 3,5-мм разъем для наушников и кардридер. В оснащение также входит аудиосистема со стереодинамики и усилителем, для которой заявляет поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Габариты ноутбука — 35,4 x 24,6 x 1,49 см, вес — 1,85 кг.

Цена и дата начала продаж Asus ROG Zephyrus G16 (GA605) пока не объявлены.