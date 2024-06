ASUS анонсирует ExpertBook P5 с технологиями ИИ, знаменующий новую эру бизнес-ноутбуков, на выставке Computex 2024

Первый ИИ-ноутбук ASUS нового поколения для корпоративных пользователей предлагает улучшенную защиту данных, рекордную производительность и универсальность.

Компания ASUS представляет новейшие технологии для бизнеса на крупнейшей международной выставке Computex 2024, собравшей лидеров мировой индустрии. Одним из главных событий этого года стал дебют новой серии ноутбуков ASUS Expert P для корпоративных пользователей и домашних офисов. Эта линейка значительно расширяет портфолио бизнес-устройств ASUS. Флагманская модель ExpertBook P5 (P5405), первый ИИ-компьютер ASUS нового поколения, предназначенный для корпоративных пользователей и частных предпринимателей. Реализованные в нем инновационные технологии на практике расширяют возможности для продуктивной работы.

Ноутбук ExpertBook P5 создан на базе процесса Intel® Core™ Ultra под кодовым названием ‘Lunar Lake’. Благодаря нейронному процессору с производительностью свыше 45 TOPS и общей вычислительной мощности платформы более 100 TOPS его производительность при выполнении задач искусственного интеллекта возросла более чем в три раза по сравнению с процессорами Intel Core Ultra первого поколения. При этом ExpertBook P5 работает исключительно тихо и меньше греется. Он идеально подходит для продуктивной работы и динамичной жизни в современных реалиях.

С выпуском ExpertBook P5 компания ASUS меняет представление о том, каким должен быть ноутбук для профессиональной работы, делая значительный шаг вперед по сравнению с существующими моделями ИИ-ноутбуков ASUS, такими как устройства серий B5 (B5404, B5604) и B3 (B3404, B3604). Мы убеждены, что передовые технологии должны быть доступны не только для крупных корпоративных клиентов, но и для частных предпринимателей, а также тех, кто работает из дома. В новейшем поколении ИИ-компьютеров компания ASUS воплощает свое стремление быть первыми в области инновационных технологий искусственного интеллекта, устанавливая новый ориентир по эффективности бизнес-операций во всех отраслях. Ноутбук ExpertBook P5 предоставляет доступ к самым современным технологиям каждому предпринимателю вне зависимости от масштаба его бизнеса.

Помимо ExpertBook P5 компания ASUS представляет широкую линейку ноутбуков серии ExpertBook, включая ультралегкий ExpertBook B9 OLED (B9403) для руководителей высшего звена и надежные коммерческие ноутбуки серий B5 и B3. На стенде компании ASUS также можно увидеть новейшие настольные компьютеры ExpertCenter, включая модели ExpertCenter D7 Tower (D700TER) и D9 Mini Tower (D901MDR), созданные для работы в сложных условиях. Кроме того, ASUS представляет новые модели серии Chromebook с функциями ИИ Google, включая ExpertBook CX54 Chromebook Plus. В этих устройствах воплощено стремление ASUS интегрировать передовые технологии искусственного интеллекта в свою продукцию, делая основной акцент на эффективности, безопасности и экологичности.

Эволюция ИИ-компьютеров для бизнеса: ExpertBook P5

На выставке Computex 2024 компания ASUS представила ноутбук ExpertBook P5 новой серии Expert P, объединяющей коммерческие ПК для профессиональной работы. Эта модель сочетает в себе передовые возможности искусственного интеллекта и высокую надежность для продуктивного выполнения бизнес-задач в современных реалиях. Эта флагманская модель, в которой инновационные технологии сочетаются с экологичностью, задает новый стандарт для коммерческих компьютеров новой эры искусственного интеллекта. Ноутбук ExpertBook P5 будет в первую очередь полезен для частных предпринимателей и сотрудников малых офисов. С его помощью даже малые предприятия, стартапы и домашние офисы получают возможность использовать новейшие технологические достижения для бизнеса. Помня о том, что 35 лет назад компания ASUS сама была основана как небольшой стартап, мы понимаем, что каждое коммерческое предприятие, независимо от масштаба его деятельности, заслуживает доступ к лучшим технологиям для роста и успеха.

Ноутбук ExpertBook P5 оснащен процессором Intel Core Ultra под кодовым названием ‘Lunar Lake’. Благодаря своей масштабируемости и продуманным функциям он легко адаптируется к различным потребностям бизнеса. Новейшие функции с применением искусственного интеллекта для конференц-связи, ИИ-ассистенты и технологии ИИ для творчества значительно упрощают выполнение сложных задач и способствуют повышению эффективности работы. Функция поиска файлов с применением технологий искусственного интеллекта позволяет быстро находить нужные документы, используя языковые запросы, и упрощает управление файлами. Технология AI-Voiceprint повышает качество аудио- и видеосвязи, выделяя голос пользователя среди фонового шума, что весьма полезно во время больших совещаний и совместной работы над документами. Более того, совместное редактирование в режиме реального времени и генерация заметок во время совещаний способствуют продуктивной работе сотрудников, а функция расшифровки совещаний с поддержкой множества языков позволит вести деловую коммуникацию с коллегами и партнерами по бизнесу из разных стран.

Ноутбук ExpertBook P5 отлично подходит для предприятий с ограниченными ресурсами IT-поддержки. Он создан для того, чтобы вы могли сконцентрироваться исключительно на рабочем процессе, а не на проблемах технического обслуживания и информационной безопасности. Ноутбук защищен от вредоносного ПО с помощью комплекса аппаратных и программных мер защиты Windows 11 Secured-core PC, защиты BIOS коммерческого уровня по стандарту NIST-155, и дискретного модуля TPM 2.0 (опция), которые вместе формируют надежный щит для безопасности данных и конфиденциальности пользователя. Кроме того, ноутбук ExpertBook P5 отвечает военно-промышленному стандарту надежности и оснащен усовершенствованной системой охлаждения. Усиленное поворотное крепление дисплейной крышки и прочная конструкция, выдерживающая даже случайные падения, гарантируют долговечность этого устройства. Ноутбук ExpertBook P5 поставляется с трехлетней гарантией, чтобы пользователи могли быть уверены в стабильности и безопасности устройства, которое станет незаменимым помощником для бизнеса в непростых современных условиях.

Однако, ExpertBook P5 – это не только рабочий инструмент. Высокая производительность в нем сочетается с элегантным дизайном, выразительно подчеркивающим серьезность и профессионализм его владельца. Благодаря 14-дюймовому дисплею с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2.5K, данный ноутбук отлично подойдет как для важных переговоров, так и для спокойной работы в домашней обстановке. Инновационные функции искусственного интеллекта, реализованные в ExpertBook P5, преобразуют рабочий процесс, позволяя как никогда быстро и эффективно справляться с повседневными задачами. Более подробная информация о ноутбуке ExpertBook P5 будет раскрыта в третьем квартале года.

Продвинутые функции ИИ в коммерческих ПК ASUS

Компания ASUS создает коммерческие устройства будущего, внедряя искусственный интеллект и передовые технологии для повышения производительности, удобства совместной работы и безопасности бизнеса. Такие устройства, как ExpertBook B5 и B3, созданные на базе процессоров Intel Core Ultra и поддерживающие функцию Windows Copilot, предлагают эффективные решения для управления ИТ-инфраструктурой предприятия и с помощью интеллектуальных технологий преобразуют рабочие процессы, помогая повысить эффективность.

Ноутбуки серии ExpertBook поддерживают такие инструменты для профессиональной работы, как ИИ-ассистент Copilot в ОС Windows и функция StoryCube для продвинутой работы с графическими файлами. Кроме того, для улучшения качества конференц-связи в нем применяются такие функции с технологиями искусственного интеллекта, как фокусировка видео и подавление постороннего шума для чистого звучания голоса во время важных переговоров.

Новые устройства ASUS оснащены функциями информационной безопасности на основе искусственного интеллекта для надежной защиты от онлайн-угроз и попыток несанкционированного доступа к данным. Для упрощения работы системных администраторов ASUS предлагает удобные инструменты, способствующие быстрому внедрению и применению возможностей искусственного интеллекта, оптимизации WiFi-соединения и приоритезации критически важных приложений для повышения производительности сети.

Еще одно решение с применением функций искусственного интеллекта – новый ASUS Chromebook Plus ExpertBook CX54, который благодаря встроенным ИИ-функциям для управления видеозвонками идеально подходит для учебы в гибридном формате и удаленной работы. Ноутбук ExpertBook CX54 Chromebook Plus поставляется с бесплатной 12-месячной подпиской на сервис Google One AI Premium. Подписка включает набор инструментов искусственного интеллекта Gemini Advanced, которые способствуют повышению производительности за счет интеллектуального анализа и упорядочивания задач в Gmail, Docs и других приложениях, а также способствуют раскрытию творческого потенциала и эффективности выполнения повседневных задач.

Информационная безопасность для малого и среднего бизнеса: технологии ИИ для защиты коммерческих данных

ASUS понимает важность информационной защиты для предприятий малого и среднего бизнеса в условиях повсеместного применения искусственного интеллекта. Для обеспечения комплексной защиты в устройствах ASUS, в том числе в знаменитой модели ноутбука ExpertBook B5, реализованы такие передовые меры информационной безопасности, как биометрическая аутентификация и BIOS коммерческого уровня, защищающие конфиденциальные коммерческие данные от современных киберугроз. ExpertBook B5 – отличный пример защиты конечных точек. В нем применяется технология IBM QRadar EDR, использующая функции искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных угроз для безопасности предприятий малого и среднего бизнеса. ПО ASUS Control Center упрощает администрирование корпоративной инфраструктуры предприятия, сокращая операционную нагрузку на IT-отдел.

Комплексная система безопасности ASUS, усиленная BIOS коммерческого уровня, модулем TPM и передовыми средствами обнаружения угроз, гарантирует надежную защиту бизнес-данных, позволяя предприятиям малого и среднего бизнеса расти и развиваться, внедряя инновационные технологии.

Долговечность и экологичность: ответственный подход к защите окружающей среды

Компания ASUS заботится об экологии и завтрашнем дне. Поэтому при производстве новых устройств серии Expert мы придерживаемся принципов ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление»). Каждый ноутбук ExpertBook и настольный компьютер ExpertCenter разрабатывается с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Эти устройства отличаются не только высокой производительностью, но и безупречной надежностью, отвечающей строгим требованиям военно-промышленного стандарта. Испытания на прочность, включающие 28 процедур тестирования, служат гарантией их долговечности и прочности, превышающей общепринятые в индустрии стандарты.

В этом году компания ASUS увеличила долю экологичных материалов в производстве. Так для производства моделей в пластиковых корпусах теперь применяется на 20% больше переработанного пластика. В серии ExpertBook B3 также применяется экологичный переработанный пластик (BioPCR), а для производства ExpertBook B9 OLED на 60% используется переработанный постиндустриальный рециклат. Кроме того, упаковка всех моделей ExpertBook изготавливается из переработанного картона, а энергоэффективность новых моделей ноутбуков на 40% превосходит требования сертификации ENERGY STAR®. Ожидается, что вся линейка ноутбуков ExpertBook и Chromebook 2024-го модельного года получит маркировку EPEAT Gold с сертификацией Climate+ и TCO 9.0. Экологические инициативы ASUS также находят реализацию в таких проектах, как программа Carbon Partner Services, которая предоставляет корпоративным клиентам комплексное решение для повышения экологичности бизнеса.

Компания ASUS установила цели по сокращению углеродных выбросов (SBTi), в частности она взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году и на 100% перейти на использование возобновляемых источников энергии к 2035 году. Таким образом, продукция ASUS соответствует самым строгим экологическим стандартам.