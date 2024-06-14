Mastercard успешно завершила свою первую техническую конференцию для клиентов в Баку

31 мая 2024 года Mastercard при поддержке Yelo Bank и Ассоциации банков Азербайджана успешно провела свою первую техническую конференцию для клиентов в Баку, что стало важной вехой в постоянном стремлении компании к технологическим инновациям и высокому качеству обслуживания клиентов. Мероприятие прошло в головном офисе Yelo Bank. На конференции собрались специалисты по бизнесу, продуктам и техническим вопросам из компаний-эмитентов, эквайеров, процессоров и систем платежных шлюзов, чтобы обсудить последние достижения и будущие тенденции в индустрии платежей.

Участники конференции приняли участие в интерактивных дискуссиях о влиянии на бизнес и технические аспекты усовершенствований и новых разработок Mastercard. Ключевыми темами стали основные положения бюллетеня Mastercard, анонсы релизов 2024 Q4, обновления Mastercard Connect и трансграничные сервисы.

Мероприятие предоставило участникам ценную возможность задать вопросы и получить рекомендации от экспертов Mastercard, способствуя созданию атмосферы сотрудничества для обмена знаниями и решения проблем.

«Наша цель в рамках технической конференции для клиентов — предоставить нашим партнерам новейшую информацию и инструменты для повышения их операционной готовности и успеха», — сказала представитель Mastercard Pinar Şençift. «Мы очень рады активному участию и содержательным дискуссиям, которые состоялись сегодня. Проведение нашей первой конференции в Баку — это свидетельство нашей приверженности этому региону и уверенности в его потенциале как центра технологического развития».

Успешное завершение первой технической конференции Mastercard для клиентов в Баку подчеркивает приверженность компании к инновациям, обслуживанию клиентов и операционному совершенству. Mastercard по-прежнему стремится предоставлять своим партнерам ресурсы и поддержку, необходимые для того, чтобы ориентироваться в быстро меняющемся ландшафте цифровых платежей.