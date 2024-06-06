Redmi 13: недорогой смартфон с камерой на 108 Мп

Ассортимент компании Redmi пополнился новой недорогой моделью смартфона. Redmi 13 оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,79 дюйма с разрешением Full HD+ (396 ppi), частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью 550 нит.

В основе модели лежит 6-нм процессор MediaTek Helio G91 Ultra, за графику отвечает ускоритель ARM Mali-G52MC2. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя eMMC 5.1 — 128 или 256 Gb. Есть и слот для карты microSD объемом до 1 Tb.

Основная камера двойная, разрешение главного датчика составляет 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6, 1/1,67″, f/1.75). Его дополняет макромодуль на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт (100% за 62 минуты). Есть поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм, ИК-порт, NFC (опционально), защита IP53 и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС используется Android 14 с оболочкой HyperOS 1.0.

Redmi 13 в зависимости от региона будет доступен в четырех цветах корпуса — черном, золотом, розовом и голубом. Цены такие: 6/128 Gb — $179, 8/256 Gb — $206.