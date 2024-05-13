До старта GSMA M360 Eurasia 2024 в Баку остается всего 2 дня

Последняя возможность для регистрации на конференцию M360 Eurasia 2024, генеральным спонсором которой выступает Azercell.

15 мая в Баку стартует двухдневная международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024. На мероприятии, проходящем при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», будут обсуждены ключевые темы, формирующие современный цифровой ландшафт.

Посетителей ждут интересные сессии с участием региональных и мировых лидеров отрасли, а также представителей регулирующих органов и экспертов. В рамках M360 будет подчеркнута важность совместных усилий, необходимых для стимулирования цифровой трансформации в регионе и за его пределами.

Дискуссии охватят ряд таких актуальных тем, как влияние искусственного интеллекта на различные отрасли экономики, цифровизация промышленности, кибербезопасность, «зеленые» технологии, сети будущего поколения и многое другое. Специальная сессия на тему цифровой ДНК, будет посвящена навыкам, необходимым для достижения успеха в цифровую эпоху и адаптации к постоянно развивающемуся рынку труда.

В преддверии конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года, это мероприятие подчеркнет приверженность страны программе ESG, затронув вопросы взаимосвязи процессов цифровизации и борьбы с изменением климата. Мировые лидеры телекоммуникационной отрасли поделятся ключевыми идеями, продемонстрировав, как цифровые инновации могут способствовать повышению экологической ответственности.

Стоит отметить, что в этом году на мероприятии выступят топ-менеджеры таких международных компаний, как Microsoft, Google, Amazon Web Services, World Bank, e& International, Beeline, Vodafone Group, Turkcell, East Telecom и других.

Пройдите регистрацию прямо сейчас на странице GSMA M360 Eurasia и не упустите шанс принять участие в формирующих будущее дискуссиях в отеле JW Marriott Absheron Baku!