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27 мая, 2024
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Определены победители «Программы Инкубации Идей», реализуемой при участии Azercell

Azercell

Состоялась церемония награждения победителей «Программы Инкубации Идей», проходившей в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom», Фонда Университета ADA (Азербайджан) и Университета ADA.

Из 20 зарегистрированных команд 5 получили возможность представить свои бизнес-модели в финале. Жюри, состоящее из профессиональных наставников и экспертов, оценивало команды по различным критериям, включая аналитическое мышление, навыки выявления проблемы, актуальность решения, исследование рынка и другим параметрам. По итогам оценки жюри были выбраны три команды-победителя.

Первое место заняла команда «Hackwarts» с бизнес-моделью, направленной на сокращение времени, затрачиваемого на отбор персонала в компаниях. Их решение позволяет проверять технические навыки кандидатов на единой платформе, что значительно упрощает процесс поиска сотрудников. Второе место заняла команда «Аcademia», разработавшая цифровую учебно-методическую платформу с инновационными методами и подходами к обучению. Третье место досталось команде «NetEdge» с решением для оптимизации планирования сети в современных пространствах.

Помимо денежного приза, победители получили возможность пройти стажировку в компании Azercell. Всем командам также были вручены ценные подарки и сертификаты.

Выступивший на мероприятии президент Университета Фонда ADA (Азербайджан) Натиг Гаджиев подчеркнул важность сотрудничества с ООО «Azercell Telecom»: «Azercell, являясь одной из первых компаний-партнеров нашего фонда, на протяжении многих лет поддерживает проекты Университета ADA по социальной ответственности. Это сотрудничество, направленное на развитие экосистемы стартапов в Университете ADA и создание идейного бизнеса, также способствует развитию данной сферы в нашей стране. Я верю, что наши усилия влияют на формирование студентов как профессионалов и создают прочную основу для воплощения их идей в жизнь, что в свою очередь способствует созданию капитала».

Отметим, что в рамках годовой программы студенты Университета ADA имели возможность участвовать в различных менторских сессиях и семинарах местных и зарубежных экспертов. Участники проекта усовершенствовали свои идеи при поддержке профессиональных наставников, приобрели навыки создания новых продуктов и работали над инновационными решениями.

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