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15 мая, 2024
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Google представил Imagen 3 — улучшенную версию ИИ-генератора изображений

Google Imagen 3

Компания Google на конференции Google I/O представила улучшенную версию нейросети Imagen для генерации изображений.

Imagen 3 – это лучший инструмент компании для создания фото по текстовому описанию на сегодняшний день. Глава исследовательского ИИ-подразделения Google Deep Mind Демис Хассабис (Demis Hassabis) во время презентации заявил, что нейросеть Imagen 3 более точно понимает тестовые запросы, на основе которых она создает изображения, чем модель Imagen 2. Алгоритм работает более «креативно и детализировано», а также реже ошибается и создает меньше «отвлекающих артефактов».

Google отмечает, что многообразие контента, созданного нейросетями, нужно как-то помечать. В процессе генерации изображений, для борьбы с дипфейками и защиты авторских прав, будет задействована технология SynthID, посредством которой на медиафайлы наносятся невидимые криптографические водяные знаки. Предполагается, что такой подход сделает бесполезными попытки использовать ИИ-генератор Google для создания фейкового контента.

Пользователи могут оформить подписку на Imagen 3 через сервис Google ImageFX. Разработчики и корпоративные клиенты получат доступ к ИИ-генератору через платформу машинного обучения Vertex AI.

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