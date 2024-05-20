«Сплав американской корпоративной культуры и азиатского шарма позволяет нам быть более гибкими и быстрыми»

В прошлом месяце в Баку прошла масштабная партнерская конференция «Explore New Frontiers», организованная компаниями Lenovo и Techpro DC. Мероприятие было посвящено не только презентациям новинок подразделения Lenovo IDG (Intelligent Device Group), отвечающего за бизнес PC, интеллектуальных и мобильных устройств, но и концепции «AI for All», которую компания Lenovo активно развивает в течение последних месяцев. В ходе конференции нам удалось более подробно обсудить эти и другие темы с генеральным директором Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане Альнуром Ермагамбетовым.

— В своем выступлении менеджер Lenovo IDG по работе с корпоративными заказчиками в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане Газиз Абдрассилов озвучил очень интересные цифры. Так, например, 22% бизнеса подразделения IDG вашей компании в нашем регионе приходится на Азербайджан, а 77% этого вклада обеспечивает компания Techpro DC. На основании каких исследований были определены данные показатели?

— Все представленные на нашей конференции показатели вытекают из последнего официального отчета аналитической компании IDC, которая собирает общую статистику на основе глобальных данных, предоставляемых каждым вендором, детализирует и анализирует ее. Такой трекинг происходит ежеквартально, а по итогам каждого года компания выпускает общий отчет. На ряде рынков, например, в Казахстане, бывают также доступны и квартальные отчеты, но по всем странам нашего региона мы можем оперировать данными лишь за целый год. В целом же этой информации вполне достаточно, чтобы проводить оценку рынка, планировать дальнейшие действия, корректировать свою политику и т.д. Конечно, для своей работы мы не используем лишь отчеты IDC. Мы также внимательно следим за отчетами Gartner и GfK. Что же касается столь высоких показателей нашего дистрибьютора Techpro DC, то они заслуженно велики благодаря успешной работе компании на корпоративном рынке PC. Но, кроме того, у нас есть еще не менее сильные направления малого и среднего бизнеса, а также розничные сети. Это три больших канала сбыта, статистика внутри которых может быть разная, как и лидеры продаж. И на мой взгляд, основной вопрос эффективности заключается не только в том, кто лучше работает и больше продает, а в том, кто лучше обеспечивает техническую, логистическую, маркетинговую и консультационную поддержки, а также имеет сильную локальную команду, позволяющую работать напрямую с заказчиками. Techpro DC полностью соответствует этим параметрам, что и определяет успех нашего партнера.

— А проводятся ли какие-то исследования в сфере качества технической поддержки в странах нашего региона?

— Вы знаете, вопрос сервисных центров, если говорить о рынке PC, наверное, примерно одинаковый во всех странах. Есть сервисные партнеры, которые, в принципе, работают на контрактной основе с большинством вендоров, поэтому качество сервиса при таком уровне поддержки у всех практически одинаковое. Для серверного направления, где другая специфика обслуживания и критичность систем, зависимых от аппаратного обеспечения, значительно выше, многие производители создают локальные склады под определенные группы продуктов. Мы стараемся придерживаться такого же подхода и в работе подразделения IDG. Например, в Казахстане мы недавно запустили сервис, который позволяет осуществлять замену ноутбука в течение 24 часов. Пока эта инициатива действует только в Алматы и Астане, так как требуются большие инвестиции, чтобы поддерживать столь высокий уровень сервиса по всей стране, но мы последовательно следуем поставленной цели охватить столь высоким уровнем технической поддержки все страны региона. По крайней мере, сегодня на наших складах всегда есть резервный фонд и комплектующие для топовых устройств.

— Как вы относитесь к серому рынку и попадают ли устройства, завезенные в наши страны контрафактным путем, в те же отчеты IDC?

— Серый рынок в большей степени несет проблемы покупателям, так как нарушает привычные схемы обеспечения гарантийной и постгарантийной поддержки от вендора. К большому сожалению, серый рынок серьезно сказывается на показателях официальной розничной торговли, которая в нашем портфеле занимает больше половины бизнеса, и продолжает оставаться достаточно большим сектором сбыта. Эта проблема затрагивает практически всех вендоров, потому что мошенники ориентируются как раз на самый «большой кусок пирога». Насколько я знаю, в большинство отчетов исследовательских компаний продукты серого импорта не попадают, так как компании используют в своих отчетах данные отгрузок с заводов вендоров непосредственно в ту или иную страну. Однако, отчеты разных агентств могут разниться, так как некоторые отражают продажи непосредственно с полок розничных магазинов, небольших оптовых каналов сбыта, куда и могут попадать «серые» продукты. В корпоративном сегменте «серых» продуктов практически нет, потому что заказчики выбирают продукты не только обращая внимание на их цену, но и на сервисную поддержку. Крупные компании не будут связываться с контрафактом, если только в этом не присутствует какая-либо мошенническая схема.

— В октябре прошлого года на ежегодном глобальном инновационном мероприятии Tech World компания Lenovo представила комплексное видение «AI for All». Как этот подход отражается на вашем портфолио?

— Сегодня мы стремительно движемся в сторону инфраструктурных изменений, когда многие задачи будут реализовываться с помощью искусственного интеллекта. И это отражается не только на добавлении кнопки Copilot на клавиатуре наших устройств. Совместно с AMD, Intel, NVIDIA, Qualcomm и другими партнерами мы разрабатываем инфраструктуру искусственного интеллекта следующего поколения для поддержки крупнейших в мире облачных хранилищ и ЦОД, вычислений на границе сети и т.д. Очень сильно влияет на этот переход и активность компании Microsoft в сфере разработки новых инструментов на базе искусственного интеллекта.

Не меньшего внимания заслуживает и рынок потребительских устройств, поэтому наступление эры искусственного интеллекта оценивается вендорами особенно оптимистично, так как способствует переходу от старых технологий к совершенно новому, оживлению и росту. Представив концепцию «AI for all», Lenovo показывает, что компания всецело готова к эре искусственного интеллекта. Более того, мы продолжаем увеличивать инвестиции в это направление, в R&D и в вывод новых технологий на рынок. Кстати, у Lenovo на сегодняшний день 18 центров R&D, расположенных по всему миру. Только под исследования в области искусственного интеллекта компанией был дополнительно выделен 1 млрд долларов, ведь новая волна инноваций в этой области должна быть использована для получения большего конкурентного преимущества. Конечно, в нашем регионе этот тренд развивается с небольшим опозданием, но в некоторых отраслях искусственный интеллект уже сейчас становится все более востребованным. И эта сфера будет только расширяться, задавая тон цифровой трансформации бизнеса.

— А как воспринимает рынок такие нестандартные форматы ваших устройств, как ThinkPad X1 Fold и показанный вами на MWC 2024 ноутбук с прозрачным дисплеем?

— На самом деле такие продукты означают для компании не столько увеличение роста продаж, сколько появление в нашем портфолио инновационных решений. Это говорит о том, что Lenovo постоянно занимается разработкой чего-то нового, поиском новых форм-факторов, которые смогут задать новые тренды на рынке в ближайшее время. И только высокотехнологичная компания может себе это позволить. И опять возвращаясь к теме R&D, — это необходимое условие для того, чтобы оставаться лидером длительное время и задавать тон всей индустрии. Наш футуристичный концепт ноутбука ThinkBook с первым в отрасли 17,3-дюймовым прозрачным дисплеем, объединяя инновационные технологии Micro-LED и искусственного интеллекта, предлагает новые возможности для работы с данными и приложениями, а также открывает множество преимуществ для разработки прозрачных дисплеев и форм-факторов. То же самое я могу сказать и о представленной на Tech World модели гибкого смартфона Motorola. Такие устройства — это не только пример концепции, но и демонстрация футуристического взгляда на компьютеры и смартфоны с искусственным интеллектом, сочетающие цифровую и физическую среды.

— В рамках прошедшей конференции было отмечено, что существенно возросла ремонтопригодность ваших ноутбуков. Это как-то перекликается с модной повесткой ESG?

— Скажу больше — это лишь один из трендов, которые Lenovo поддерживает, следуя повестке ESG. Предоставляя пользователю возможность с большим комфортом ремонтировать или производить апгрейд своего устройства, мы увеличиваем срок его эксплуатации, так как утилизация устаревших гаджетов является самой большой проблемой современности. Соответственно, чем дольше жизненный цикл устройства, тем меньшее влияние оказывается на экологию. Кроме того, мы давно используем переработанные материалы и разлагающиеся упаковки, экономя тысячи тонн бумаги. Только задумайтесь, компания использует более 8 млн. кг переработанного пластика ежегодно! Упаковка из компостируемого сахарного тростника и бамбука используется нами с 2008 года, а само потребление упаковочных материалов уменьшается с каждым годом. Наш завод в Ухане по производству планшетов стал первым в IТ-индустрии Китая, который прошел сертификацию по европейским стандартам с точки зрения выбросов СО2 и прочих показателей устойчивого развития. Lenovo взяла на себя обязательства и приняла стратегию по достижению нулевого уровня выбросов во всех своих глобальных операциях к 2050 году. Мы следуем этой стратегии, постоянно улучшая и модернизируя наше производство и цепочку поставок, реализуя различные инициативы в разных уголках мира. Например, для того чтобы противостоять проблеме вымирания популяции пчел, о которой уже давно говорят во всем мире, мы установили брендированные ульи в Главном ботаническом саду Алматы.

Компания осознанно поддерживает повестку ESG даже на уровне работы с нашими партнерами и поставщиками. При этом в Lenovo особое внимание уделяется и социальной ответственности. Мы предоставляем гранты, активно участвуем в благотворительности и содействуем созданию инклюзивных рабочих мест. И я могу объяснить это тем, что подходы Lenovo с точки зрения процессов, корпоративной политики, менталитета и даже внутренней культуры в основном выстроены, как у американской компании, что, безусловно, было унаследовано от IBM. А с учетом того, что компания имеет китайские корни, получился такой, наверное, уникальный сплав американской корпоративной культуры и азиатского шарма. И вот этот сплав позволяет нам быть более гибкими и более быстрыми с точки зрения принятия решений и соответственно реализации новых планов и идей, удерживать компанию на лидерских позициях и успешно конкурировать на различных рынках мира.