Smart-очки Ray-Ban Meta теперь могут публиковать фотографии в Instagram Stories

Компания Meta обновила smart-очки Ray-Ban. Устройство получило больше возможностей голосового управления. Одна из наиболее интересных новых функций позволяет публиковать изображения в Instagram Stories, не доставая смартфон. Владельцу достаточно просто отдать соответствующую голосовую команду.

Для отправки в Instagram уже сделанной фотографии достаточно сказать: Hey Meta, share my last photo to Instagram (Привет, Мета, поделись моей последней фотографией в Instagram). Есть возможность отдать команду на отправку необработанной фотографии в режиме реального времени непосредственно перед съемкой: Hey Meta, post a photo to Instagram (Привет, Мета, опубликуй фото в Instagram).

Другая новая функция позволяет голосом запустить воспроизведение музыки из Amazon Music. Для этого достаточно сказать: Hey Meta, play Amazon Music (Привет, Мета, включи Amazon Music). Управлять воспроизведением можно с помощью сенсорных датчиков устройства или посредством голосовых команд.

При наличии учетной записи Calm пользователь может слушать управляемую медитацию или выполнять упражнения на осознанность, отдав команду: Hey Meta, play the Daily Calm (Привет Мета, включи Daily Calm). При отсутствии учетной записи Calm, можно получить бесплатно трехмесячную подписку, следуя действиям в приложении Meta View.

Все новые функции развертываются постепенно и со временем станут доступны всем владельцам smart-очков Ray-Ban Meta.