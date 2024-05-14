Представлен смартфон OPPO K12x: Snapdragon 695 5G и зарядка на 80 Вт от $179

В ассортименте компании OPPO появился недорогой смартфон под названием K12x. Аппарат предлагает большой экран, производительный процессор и неплохой набор камер для данной ценовой категории. OPPO K12x оснащен 8-битным 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей (394 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz, пиковой яркостью 2100 нит и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Благодаря тонким рамкам экран занимает 92,2% площади фронтальной панели. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 695 с графическим ускорителем Adreno 619 и сотовым модемом Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.2 — до 512 Gb. Поддерживаются карты microSD до 1 Tb. Двойная основная камера включает в себя 50 Мп (f/1.8) сенсор и датчик глубины на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, чего должно хватить на 1-1,5 дня активного использования. Производитель дает 4-летнюю гарантию на аккумулятор. Есть поддержка быстрой зарядки SuperVOOC на 80 Вт (от 0 до 100% за 50 минут). Также смартфон получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C 2.0, 3.5-мм аудиоразъем и стереодинамики. Модуля NFC нет. Габариты — 162.9 x 75.6 x 8.1 мм, вес – 191 гр. Используется Android 14 с оболочкой ColorOS 14.

Цены такие: 8/256 Gb — $179, 12/256 Gb — $207, 12/512 Gb — $248. Покупателям будут предложены два цветовых решения корпуса: яркий лаймовый и градиентный серый. Продажи в Китае уже стартовали. В будущем ожидается анонс на международном рынке, вполне возможно, под другим названием.