Обновленный Safari позволит удалять нежелательный контент с веб-страниц и получит ИИ-функции

Компания Apple готовит обновленную версию браузера Safari, которую, как планируется, покажут на конференции WWDC 2024 (10-14 июня). Версия Safari 18 включает в себя ряд новых и улучшенных функций, позволяющих сделать работу с браузером еще более комфортной и эффективной. Обновленный браузер позволит пользователям удалять баннеры, картинки и другой нежелательный контент с веб-страниц навсегда, а также получит ИИ-функции.

По информации Apple Insider, Safari 18 получит обновленный пользовательский интерфейс с новым меню «Элементы управления страницей» для более простой настройки различных параметров браузера. Упоминаются новые опции масштабирования, контроля конфиденциальности, поиска по странице, режима чтения, ярлыков расширений и блокировки веб-содержимого.

Функция редактирования Web Eraser позволит пользователям удалять лишние или нежелательные элементы с открытых страниц — баннеры, картинки или целые текстовые блоки. Изменения будут сохраняться при каждой загрузке сайта, но при необходимости их можно будет отменить.

Кроме того, Apple тестирует «Интеллектуальный поиск», который может стать альтернативой ChatGPT. Новый инструмент основан на технологиях искусственного интеллекта и позволяет автоматически выделять ключевые слова и фразы на странице, а также генерировать краткое текстовое резюме содержимого.