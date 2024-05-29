Microsoft анонсировал технологию масштабирования изображений Automatic Super Resolution

Компания Microsoft анонсировала новую технологию масштабирования изображений Automatic Super Resolution (Auto SR), которая будет интегрирована в операционную систему Windows. Эта функция позволит повышать разрешение изображений не только в играх, но и в других приложениях.

Microsoft отмечает, что технология будет работать только на компьютерах класса Copilot+, и пока что это только ноутбуки на основе новых ARM-процессоров Snapdragon X. Кроме того, понадобится самая современная версия Windows 11 с обновлением 24H2, новейшие драйверы и разрешение экрана не менее 1080p. В дальнейшем Auto SR может появиться и на ПК с чипами AMD или Intel.

Auto SR должна работать в любых играх, использующих графические API DirectX 11 и 12, в определенных наименованиях технология будет включаться по умолчанию. На старте Auto SR будет поддерживать 12 игр:

7 Days to Die

BeamNG drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

В дальнейшем список будет расширен.