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30 мая, 2024
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Microsoft анонсировал технологию масштабирования изображений Automatic Super Resolution

Automatic Super Resolution

Компания Microsoft анонсировала новую технологию масштабирования изображений Automatic Super Resolution (Auto SR), которая будет интегрирована в операционную систему Windows. Эта функция позволит повышать разрешение изображений не только в играх, но и в других приложениях.

Microsoft отмечает, что технология будет работать только на компьютерах класса Copilot+, и пока что это только ноутбуки на основе новых ARM-процессоров Snapdragon X. Кроме того, понадобится самая современная версия Windows 11 с обновлением 24H2, новейшие драйверы и разрешение экрана не менее 1080p. В дальнейшем Auto SR может появиться и на ПК с чипами AMD или Intel.

Auto SR должна работать в любых играх, использующих графические API DirectX 11 и 12, в определенных наименованиях технология будет включаться по умолчанию. На старте Auto SR будет поддерживать 12 игр:

  • 7 Days to Die
  • BeamNG drive
  • Borderlands 3
  • Control
  • Dark Souls III
  • God of War
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Resident Evil 2
  • Resident Evil 3
  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Sniper Ghost Warrior Contracts 2
  • The Witcher 3: Wild Hunt

В дальнейшем список будет расширен.

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