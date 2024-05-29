Капитализация Nvidia достигла исторического максимума

Большинство фондовых индексов США завершили вчерашнюю торговую сессию падением, но технологический индекс Nasdaq оказался в лидерах роста, во многом благодаря компании Nvidia. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 0,4%, установив новый исторический максимум выше отметки 17 000 пунктов по итогам торгов.

Акций Nvidia выросли более чем на 7%, к закрытию торгов они достигли цены в $1139. Капитализация разработчика графических процессоров и ускорителей вычислений достигла рекордного уровня — $2,8 трлн. Nvidia стала третьей самой дорогой компанией в США после Microsoft и Apple.

Компания ежеминутно прибавляет $1 млрд. к своей стоимости и опережает Google почти на $700 млрд. От Apple она отстает всего на 5%. В процентном выражении это составляет около 3,6%, поэтому этот разрыв Nvidia может преодолеть очень быстро, если какие-либо факторы неожиданным образом не поднимут курс акций Apple.

Лидером рейтинга является Microsoft, капитализацию которой, в немалой степени увеличивает спрос на системы искусственного интеллекта. Как известно, компания является не только крупным провайдером облачных услуг, но и вложила большие средства в OpenAI.