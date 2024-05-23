Компания ULTRA Technologies отметила свой 25-летний юбилей!

17 мая компания ULTRA Technologies в торжественной обстановке отметила свой 25-летний юбилей. Мероприятие, прошедшее в аутентичной атмосфере ресторана Shur, собрало друзей, в число которых сегодня входят представители всемирно известных IT-корпораций в Азербайджане и многочисленные партнеры компании на локальном рынке.

С приветственным словом к гостям обратился советник генерального директора компании Заур Мамедзаде, который выразил благодарность за долгие годы партнерства и выразил надежду на устойчивое развитие компании и ее друзей в будущем.

Далее генеральный директор ULTRA Technologies Магомед Зульфугарлы рассказал об истории компании, о реализованных ею проектах, неразрывно связанных с этапами экономического роста нашей страны, а также поделился информацией о том, какое влияние компания уделяет развитию собственного человеческого капитала. «На протяжении всей истории ULTRA Technologies не изменяла своему лозунгу, звучащему как «Always Innovation». Наше стремление к инновациям позволило компании занять достойное место на азербайджанском рынке системной интеграции, стать разработчиком и производителем собственных продуктов, не забывая при этом про индивидуальный подход к потребностям клиентов и собственных сотрудников. За эти годы компания, стоявшая у истоков отечественного IТ, прошла путь, отражающий все вехи развития отрасли, со всеми ее взлетами и падениями», — отметил Магомед Зульфугарлы.

Официальная часть мероприятия продолжилась дружеским общением в приятной атмосфере, сопровождавшейся ужином под музыкальную и развлекательную программу.

Коллектив Infocity присоединяется к поздравлениям, звучащим в этом году в адрес ULTRA Technologies и желает компании и далее быть преданной лозунгу «Always Innovation», привнося на рынок инновационные и уникальные решения!